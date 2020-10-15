集體中伏 | 最美抗疫護士嫁解放軍獲官媒熱捧　原是小三搭上渣男

內地抗疫期間出了不少「抗疫英雄」，其中一位爆紅的「最美抗疫護士」于鑫慧，疫情嚴重時瞞着父母離家到武漢支援，被各路媒體力讚，更上節目高調徵婚說當「軍嫂」，早前她夢想成真被軍人王林求婚，各大官媒將二人塑造成神仙眷侶。不過，近日相繼有人爆料，指于鑫慧早已結婚，是一孩之母，介入王林戀情當小三，于本身更不是護士，而王林更用性愛片及裸照威脅前女友分手，令媒體網民紛紛炒車，軍媒亦罕有發評論：「勿使軍戀蒙羞。」

「最美抗疫護士」嫁兵哥哥成為微博佳話，官媒紛紛轉發，但數天後就被揭一個根本不是護士，另一個是渣男。（微博圖片）

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據早前官媒報道，江蘇南通「95後」援鄂護士于鑫慧在疫情最嚴重的時候，瞞着父母隻身由老家輾轉趕到武漢做志願者，2月19或20日到武漢，駐守隔離點55天。她曾向媒體自稱是南通一間醫院的泌尿科護士，又留下不少事蹟，例如準備了100張獎狀頒給染疫者，用來安撫他們的情緒等。

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她4月時登上央視節目徵婚，稱從小崇拜解放軍，夢想當一個「軍嫂」。後來經友人介紹，她認識到軍人王林並發展成情侶，國慶假期間她到軍營探望，王林在營內浪漫求婚，影片在網上瘋傳，全國官媒都轉發祝賀，發「祝福！#想當軍嫂的抗疫女護士被兵哥哥求婚#」之類的話。

不過，童話式婚姻之所以動人，因為那都是假的，二人往後的發展比電視劇更狗血。有網民爆料于鑫慧徵婚時原是已婚婦人，育有一子未離婚。法院離婚審判文件顯示，于鑫慧因欠下大量借貸成了「失信被執行人」（內地俗稱「老賴」），前夫稱她在婚姻期間和異性保持曖昧關係，2019年4月後失業後沒再正式工作，晚上會到酒吧打工，拒照顧孩子。

最令人驚嚇的是，她原來不是一名護士，南通市衛健委承認，她不是醫護人員，本身不在醫療衛生系統內，不是公院或民營醫院醫護，實際上根本沒有護士資格，有指她僅在醫院做過前台工作。

于鑫慧的事蹟被全中國傳媒大力讚揚，得到的榮譽超越不少在第一線抗疫的醫護，包括獲准「火線入黨」、2020年南通五四青年獎章獲得者、2020年江蘇最美人物江蘇最美青年抗疫先鋒獲得者、2020年南通五四青年獎章獲得者等等，其中獲「火線入黨」更不簡單，因為只有戰時或救災等突發事件中，表現極為突出、有志入黨的人員才可享有此資格，她更是南通市唯一獲批的人。

「最美抗疫護士」成功嫁給兵哥「王林」後，金童玉女獲各大官媒祝福，結果一下子全網「翻車」，官媒們紛紛刪除有關訊息。據報王林是河北某部隊的排長，多次在陸軍比武勝出，被評為集團軍優秀共產黨員，當網民還以為「兵哥」王林可能是受害者之際，再有人爆料，指王林也不是什麼好人，因為他和于發展時已有女友，于女實際上是小三，于女為此曾威脅自殺，王林為了跟于女一起，竟拿女友的性愛影片及裸照威脅對方，恐嚇不分手就放上網。

重溫兵哥浪漫求婚畫面：

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數天之內二人由天上跌回凡間，網民紛紛轉軚大鬧他們「憑一己之力抹黑軍婚」，又炮轟官媒之前大力宣傳竟沒有求證，「腦殘官媒信息沒求證就瞎發」。事件牽連甚廣連軍媒《解放軍報》亦罕有地發表評論，籲「勿使軍戀蒙羞」。

有不少網民分析，于鑫慧在事件中大多只是打回原型，不算輸家，反而王林以後留在部隊中可能更麻煩，但「最大輸家是還在部隊的單身兵哥哥們吧」。

（綜合）