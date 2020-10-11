內地大媽全身魚療太爽忍唔住失禁　下秒竟然成缸魚死晒原因係…

魚療帶給人一種酥酥麻麻的感覺，許多人都非常享受魚療。不過日前一名內地女子到泰國魚療，因為實在太享受，一不小心就瀨尿失禁！結果導致池裡的魚一條條翻肚，遭尿酸毒死，女子最終也賠償了5萬泰銖（約新港幣12500元）給商家。

據《中國報》報導，這名內地女子到泰國旅遊，剛好遇到一家魚療店，剛開始她只是把腳放到池中，小魚便很快聚集到女子腳邊幫清理死皮，她也感到非常舒服，看到女子如此享受，老闆便建議說，將整個身體都泡在池子裡感覺會更好。

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女子接受老闆的建議，換成全身魚療。結果沒多久後，池裡的小魚開始不對勁，一條條開始翻肚，最後整池小魚都死光光，她立即請老闆查看，老闆看了後詢問她，是不是在池子裡小便，女子支支唔唔坦承，因為被小魚啄得太舒服，一時沒忍住就忍唔住失禁，沒想到小魚會因此反肚。

而池裡的小魚其實對尿酸非常敏感，一碰到就會死亡，事後女子也跟老闆協商賠了5萬泰銖（約新港幣12500元），也對自己的行為相當懊悔。

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