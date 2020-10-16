美國51歲媽媽自願做代母　不育女兒：最無私的禮物

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美國51歲女子洛夫莉（Julie Loving）為幫助29歲女兒布里安娜（Breanna Lockwood）一圓生孩子的夢想，自願成代母；布里安娜表示，曾因為擔心媽媽的身體而一度拒絕其好意，但身邊一眾好友均不適合，終接受安排。目前洛夫莉已懷孕36周，將在11月迎接新生命。

布里安娜與28歲丈夫阿倫（Aaron Lockwood）4年前結婚後努力「造人」，期間布里安娜多次接受排卵針及體外人工受精（in vitro fertilization，IVF），可惜一直事與願違，並且經歷數次異位妊娠與流產。醫生表示，布里安娜的子宮嚴重受損，日後無法再懷孕，只能尋找他人代孕，而有關的費用高達10萬美元（約77.5萬港元）。

布里安娜對此感到相當絕望，「我身邊根本沒有任何姐妹或朋友是代母的適合人選」；洛夫莉眼見女兒為懷孕心力交瘁，遂自薦做代母，「我女兒自小就渴望當一名母親，因此我想盡力幫助她」，她其後接受身體檢查，證實非常健康，懷孕和分娩對她來說均不成問題。

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起初布里安娜婉拒媽媽的好意，因為很擔心在懷孕產子過程發生意外，後來了解到曾有多宗祖母透過試管嬰兒代孕誕下孫兒的成功個案，才令她對相關技術產生信心。洛夫莉終成為代母，而植入胚胎至孕育胎兒的過程非常順利。

布里安娜形容這是媽媽送給自己「最無私的禮物」，很期待孩子於今年11月出世。她說：「其他人也許會覺得很奇怪，但對我來說這就是我的孩子。由媽媽做代母，更令我感覺彼此關係更親密。」

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