新冠肺炎｜內媒：地下代孕訂單大增　常見公司換卵及隱瞞嬰兒疾病

內地法律禁止代孕，然而在龐大的需求下，代孕是一個長期存在的地下產業。內媒報道指，近來，受疫情影響，到國外尋求代孕受阻，國內代孕中介機構訂單明顯增加。但在高額利潤背後，代孕業觸及大量灰色地帶。

代孕在國內是一個長期存在的地下產業（點圖放大）：

《澎湃新聞》9日（周三）報道指，多家代孕公司表示，疫情出現後，原先一些指望在海外做代孕的潛在客戶和代孕公司紛紛轉向國內，從4月業務訂單增幅明顯。以其中一家代孕公司為例，工作人員稱，從4月份到現在，4個月的訂單超400例，佔到去年全年的近70%。

多家從事代孕中介生意的公司所提供套餐基本均宣稱可「包成功，包性別」，同時也有「不包成功」的套餐可供選擇，幾種套餐價格從50餘萬元（人民幣，下同）到百萬元出頭不等。「不包成功」的套餐每重啟一個試管周期，需要支付10至20萬元左右的費用，「包成功」的客戶可以不限次促排、取卵、取精、移植，直至代母順利懷孕並生下嬰兒。

代孕業觸及大量灰色地帶，多間代孕公司表示，為了讓代孕所生的孩子合法得到戶籍，公司會安排客戶假結婚，或讓代母以假身份證登記分娩等。

欺詐事件經常發生

此外，代孕公司欺詐客戶也經常發生。供卵者在業內稱為「卵妹」，有代孕公司主要負責人表示，在尋找合適「卵妹」過程中，60%的公司會做更換「卵妹」的事情。該負責人表示，客戶面試相中「卵妹」後，代孕公司最後卻會提供價錢較低的「卵妹」的卵子，等到孩子已經懷上甚至分娩，客戶也不可能不要，「畢竟是他的兒子，只不過母親不一樣」。

隱瞞嬰兒患疾也是代孕市場中存在的亂象。有代孕公司中介人員稱，一些代孕公司在嬰兒孕育過程中發現存在健康問題，為避免損失，會向客戶隱瞞病情，或者提供一張完全健康的報告。客戶得到孩子幾周或者幾個月後，一些疾病便會顯現，但此時代孕公司不會認帳。

（《澎湃新聞》）