雪櫃金菇瘋狂發育！90度角轉彎變兩倍大　網民：擺多幾日變杏鮑菇

有些民眾為了方便料理，習慣一次購買大量蔬菜存放冰箱，不過日前有台灣網友發現雪過的金菇竟然暴風生長，高度完全超出正常範圍，照片在網上曝光，萬名網友大喊不可思議。

原PO在Facebook社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，中秋節到賣場購買烤肉食材，而吃不完的就放冰箱保存，沒想到日前拿出竟發現金菇「長高變大」，照片中可見，金菇自行側向生長，根部長度也增加不少，罕見景象讓人看了一頭霧水，也好奇是否還能安心食用。

↓↓↓「超像被台風吹歪！」點圖看金菇90度角轉彎及網民留言↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

根據《每日頭條》報導，金菇是一種耐冷型真菌，適合生長的溫度介於6-8℃之間，而冰箱溫度正好適合其生長，再加上金菇都是帶根一同包裝，根部可能殘留土壤里的有機物，所以才會在冰箱內繼續生長，值得注意的是，長大的金菇可以食用，但要洗乾淨且煮熟，切忌不能生吃。

相關圖輯：毒野菇圖鑑｜2人紅磡採野菇食後中毒 盤點9種常見毒菇2種可致命（點圖放大↓↓↓）

+ 26 + 26 + 26

延伸閱讀：

給人坐？公園石椅像「墓碑」她怕爆 網笑：坐了提早見祖先

豬皮表面長滿「鱗片」 詭異景象網崩潰：頭皮發麻好想吐

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】