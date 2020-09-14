毒野菇圖鑑｜2人紅磡採野菇食後中毒　盤點9種常見毒菇2種可致命

【野生菇類有毒圖鑑】常言道「路邊野菇不要採」，但本港不時發生有人進食野菇後中毒個案，近日就有2人於紅磡採摘野菇進食，其後中毒入院。其實不少野生菇都有機會引致中毒，嚴重更可能致命，《香港01》盤點常見9種有毒野生菇類，提醒巿民小心提防，切記一定、一定、一定不要隨便採摘野菇進食！

不少野菇都有毒，不要亂採食用。圖為綠褶菇。（inaturalist.org）

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衞生署衞生防護中心昨日（9月13日）公布一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒個案，涉及5歲男童及47歲女子，他們於紅磡和黃公園附近採摘野生菇類，進食約1小時後出現惡心、嘔吐和腹瀉等徵狀，同日到伊利沙伯醫院急症室求診並入院接受進一步治療，目前情況穩定。

衞生防護中心發言人提醒切勿採摘野生菇類進食，因為難以辨別是否適宜食用。發言人又強調，以可供食用的菇類品種混雜不可食用或帶毒性的菇類品種，並不會稀釋毒性，而在大部份個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

看菇類顏色、銀器試毒真有用？

食物安全中心表示，民間流傳觀察菇類的顏色，或用銀器測試等都是沒有根據的說法，絕不能當作判斷菇類毒性標準，並重申很多菇類毒素都是耐熱，烹煮或裝罐都不能去除毒性。

9種常見毒菇 2種可以致命

其實香港九成野菇都是不能食用或有毒，進食野生菇類後中毒事件亦時有發生，大家見到野生菇類時要忍忍手不要亂採，更不要隨便食用！《香港01》整合常見9種野生菇類，部份更可以致命，一定要小心留意。

9種常見有毒野生菇類▼▼▼

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最後提提大家，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫；若有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

資料來源：衞生防護中心、植物標本室

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藝人戴祖儀於今年5月站在粉紅色花叢拍照，稱在香港看到櫻花，其後才發現是有毒的夾竹桃，自認是錯誤示範，呼籲大家不要學她去拍照。（戴祖兒ig圖片）

香港植物種類繁多，但如果不少心觸碰到有毒性的品種，輕則中毒惡心、嘔吐、腹瀉，重則可以致命！以下是《香港01》記者從醫管局《香港有毒植物圖鑑—臨床毒理學透視》嚴選出本地10大常見有毒植物作介紹，當中不包括一般人可食用的果實，但巿民常見的水仙、紅杜鵑、牽牛花、含羞草等亦有毒，胡亂觸碰或食用恐有危險，大家宜小心處理！

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