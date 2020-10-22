質疑幼童搭巴士無付款卻佔位　港女無位坐網上狂呻　被批斤斤計較

搭巴士要付款是常識，不過付了車費卻不一定有位坐。有港女日前發文，大呻搭乘巴士時看到車廂剩餘最後一個座位，但走近後才發現原來已有幼童於位上，感到失望又不滿，不禁質疑幼童沒有付車費卻佔用座位。網民看過帖文均哭笑不得，認為樓主過於計較，又指她難以證實幼童有否付足車費，批評她「咁都要同細路計」。

有港女不滿發文，指搭巴士時無位坐，質疑幼童沒付車資卻佔座位。（資料圖片）

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該名港女早前於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，稱間中乘巴士時也會遇到一個情況，當上車後看到車廂剩下最後一個座位時「以為好好彩」，沒料走近卻發現「原來有個豆丁或者BB坐咗」，往往會令她非常「火滾」，不禁批評幼童「唔使畀錢但係又霸咗個位」。

帖文引來網民熱議，不少人覺得樓主想法荒謬，直指幼童坐在座位上不等於一定沒付車費，認為她的質疑未必成立，又批評她竟與幼童計較，「如果小朋友已經畀咗錢嘅，咁你真係冇得講㗎喎」。有人則「抽水」笑指，不時有人留下物品在座位，根據樓主所說，「啲免費報紙、口罩加雲吞肯定無畀錢」。

樓主稱自己批評的是3歲以下不需付車資卻佔用座位的幼童，惟網民反駁指她難以證明幼童沒付車費。（示意圖/資料圖片）

樓主其後回覆，指自己所指的是「3歲以下，不需收費，不佔用座位嘅小孩」，又稱交通工具一般規定年滿3至4歲便要佔位及收費，惟現實並非人人守規矩，「我相信九成係冇嘅（付費），咁下次問下佢哋啦！規矩係唔畀錢唔可以霸佔一個位呀嘛，我細個搭巴士坐老媽子大髀㗎」。

另有本身是家長的網民反駁，稱帶同子女外出時，即使小朋友未滿規定年齡也會付車費，而看到有需要的人也會教導子女讓座，「如果真係有需要的話，禮貌講聲都一定會讓」。

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