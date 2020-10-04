孕婦坐巴士手機跌座位罅隙　暖男不怕弄髒伸手相助　窩心事獲激讚

孕婦出行經常遇上不便的事情，昨日（3日）有準媽媽在facebook發文，分享在巴士遇到的好人好事。樓主指自己準備下車時，不慎把手機跌下，更剛好卡在前面座位的小罅隙，腹大便便的樓主頓感束手無策，幸得前座男乘客相助，不怕弄髒自己雙手幫她取回電話，事件引來大批網民讚好。

有孕婦最近乘搭巴士時不慎跌電話，一時間不知所措，幸好有好心乘安幫忙，她事後網上發文感謝對方。示意圖，非當事人。（資料圖片）

該孕婦在facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示昨晚約7時乘搭296c巴士，起來擬下車時手機卻跌下，攝到座位底罅隙；樓主慌忙之際，前座男乘客即伸手幫忙，她從極其骯髒的罅隙將電話「撩」出來，同時間巴士車長亦「慢少少開車」，讓她取回電話。樓主後來沒有下車，男乘客更做了1件細心小舉動，讓她非常感動▼▼▼

樓主憶述，雖事發時不知所措，但幸好遇上好心人，形容「條罅真係好窄，同一定好污糟」，再次感謝該名男乘客，又稱已向巴士公司讚揚相關車長。網民看後紛紛大讚暖心乘客，認為疫情當前，願意在該情況下出手幫忙的人不多，「人間有愛是最好的」、「嗰位男士可能本身都係爸爸呢，其實將軍澳人好有水準！」。

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