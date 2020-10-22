鄰居憂車漆被毀勸停餵流浪貓　暖男一招打動車主　網民回應錯晒Fo

流浪動物難求三餐溫飽，台灣最近一名愛貓之人就在網上分享窩心趣事，指鄰居日前因擔心私家車車漆被抓壞，要求他停止餵養流浪貓，惟樓主不忍置貓咪於不顧，於是買來貴價車冚送予對方，幸好最後成功「保住貓咪」，樓主暖舉獲網民稱讚，但更多人卻「搞錯重點」，紛紛拿文中的一句話開玩笑。

有台男被鄰居要求停止餵養流浪貓，擔心貓咪令其私家車車漆損毀。示意圖。（資料圖片）

樓主一向有餵養住所附近流浪貓的習慣，惟他周二（20日）在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發帖，指鄰居前一晚問他可否停止餵貓，「說他們會抓壞車漆」。他思索一晚，到車行買來最貴的車冚，翌天一大早身穿內褲到鄰居家商量，問車主道「可以留牠們一條生路嗎」，並說「如果趕牠們4隻走，牠們穩死的！而我也養習慣了」。

鄰居感受到樓主的誠意，故一口答應，並先行用車冚保護私家車。事件最終獲圓滿解決，讓樓主有感而發，表示「有些事情好好商量，找到解決辦法，就能圓滿落幕了喔」。

台男不忍心放棄照顧流浪貓，故買來車冚送給鄰居，希望對方接受流浪貓的存在。（fb「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」）

帖文獲近萬網民讚好，除了讚賞樓主的愛心和機智，更多人放錯重點，留言關注文中提及的內褲，稱「只穿內褲是全篇重點」、「好奇穿內褲的樣子」，並開玩笑指鄰居是因只見樓主身穿內褲，一時慌張下才答應，「一件內褲就能有這麼大的功效」、「你是不是全身刺青（紋身）」、「是內褲嚇到他了？」。

部份網民則認為鄰居也非常好心，「願意每天罩車罩換牠們（貓）的命」，亦提及餵養流浪貓的同時應考慮後續問題，激讚樓主願意提出解決方法，「如果我的鄰居像版主這樣，不得不大推」。

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