爆笑整蠱、偶像幫你完夢、毒舌清談……5套笑到噴飯嘅必睇日本綜藝

韓國居然要拍離婚綜藝《我們離婚了》，真敢想系列。有人敢拍就有人敢接，大概是錢真的給的太多了吧……報姐真怕看這個綜藝，尷尬到腳趾摳出三室一廳一廚兩衛。當然如果能請到宋仲基宋慧喬、安宰賢具惠善的話，那收視率絕對大爆。如果說韓國綜藝是什麼題材都敢拍，那日本綜藝絕對是什麼話都敢說，人家看綜藝都是誇「真的很送飯」，但每次看日本綜藝的報姐只能說：「真的很噴飯！」

1. 月曜夜未央

松子和村上信五完璧組合主持，有毒的staff、各種奇葩取材、各類美食，簡直是最下飯的節目，一直循環都可以笑到暈厥！喜歡搞事開各種地域炮，松子三觀rio正金句頻出（點圖看看節目精華）：

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2. 跟拍到你家

專門訪問趕不上末班電車的陌生人，以支付計程車費來換取跟隨到他們家訪問的機會，進而領略紀錄人生百態，豆瓣9.5的高分（點圖看看節目精華）：

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3. 人類觀察學！Monitoring（爆笑監視中）

一切都是為了挑戰人性，都說這個世界上不能直視的除了太陽就是人心，而這正是一檔專門考驗人性的節目，豆瓣9.2分。這個節目有素人也有明星，比如新垣結衣、石原里美、綾瀨遙、木村拓哉、菅田將暉、福士蒼汰等等，為了測試，節目組無所不用其極的發揮著腦洞（點圖看看節目精華）：

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4. 交給嵐吧

為人氣組織嵐所量身打造的娛樂綜合節目，不過這個綜藝今年就要停播了，十年間真的給大家帶來了很多歡樂，豆瓣9.5的高分。超即興的綜藝節目，每期嘉賓和內容全部保密（點圖看看節目精華）：

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5. 有點心機又如何

妥妥的頂級鑑綠茶圖鑑，直男進來學習！或者拉著你的直男男友一起學習！豆瓣9.0分。這檔節目特意邀請了情場高手女生，讓她們分享自己百試不爽的撩漢手段，就連一個簡單的喝水動作都暗藏玄機（點圖看看節目精華）：

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這五部只是眾多好看日綜中的冰山一角！但報姐一下子推薦太多，你肯定看不過來，所以下次報姐還會陸續推薦高分、好看、承包一整年笑點的日綜。以上綜藝都可以在B站找到哦，趕快收藏起來吧！

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