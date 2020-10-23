終極霸位｜玩具車「違泊」柴灣霸位　網民笑到錯重點：可砌好多罪

泊車位向來先到先得，但以雪糕筒、紙皮箱以及「人肉霸位」的情況愈來愈常見，有市民昨午（22日）上傳照片至facebook，看到柴灣有司機出動兒童用玩具車「違泊」霸位，引來網民爆笑，指「車主應該落咗車去買玩具」、「可以砌好多條罪喎」，笑稱應一早找人抄牌和拖車。

有柴灣街坊利用玩具車「違泊」馬路，長期為自己私家車霸位。（網民Keith授權圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

有市民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」上傳照片，指柴灣利眾街有車輛「違泊」，相中一輛供幼兒遊玩的玩車具停泊路邊，在一眾私家車車群中特別顯眼。後來有網民留言，稱玩具車屬於附近某店舖的人，長期以其霸佔路邊，當作是自己私家車位，情況持續多個月，間中更會放在「黃格仔」，亦有人表示「（玩具車）日日都喺度㗎」。

不過，許多網民討論的重點卻在玩具車泊車的趣怪畫面，笑言「要冇晒玻璃，點驗車啊」、「行車證咩都冇，即拖！」、「架車好精神，眼仔碌碌」、「好搞笑，無人拖走」，又指幸好玩具車身處柴灣，否則「喺第一城嘅話一早落咗鎖啦」。有網民更開始討論玩具車的顏色，「隻色young到呢」、「馬卡龍色，幾錢啊呢架車」。

人肉霸位破壞「行規」，今年8月及10月便先後有2名女子在馬路「霸位」，行徑令網民髮指▼▼▼

+ 5 + 5 + 5