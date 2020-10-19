瘋傳人肉霸位車Cam片　女子擋車頭賴死唔走　讓後車司機打尖泊車

香港泊車位少之又少，尤其在鬧市可謂一位難求，最近網上再瘋傳一段女子「人肉霸位」車Cam片，片中事主早在後方等待前車駛離泊車位，未料一名女子突然出現，一邊打電話和示意另一司機插隊「攝位」，一邊站在事主的車前，直至該司機成功泊車才離開。網民紛紛怒轟女子缺德，直斥「人無恥便無敵」，又認為樓主人善被人欺。

近日網上瘋傳一段車Cam片，片中事主早在等待前車駛離泊車位，但一名女子卻「人肉霸位」，阻擋事主泊車。（fb影片截圖）

車Cam片出自被搶車位的事主，其後在多個facebook交通群組流傳。就影片所見，原本白色私家車欲離開泊車位，其間一名女子走向該車司機，交談數句後離開，不久便站在事主車前，疑似致電另一司機趕往該處。

當白色私家車正駛離泊車位，事主打算駛入，但女子卻隻身擋在車前，並向後方的銀灰色私家車示意駛前，不時直瞪事主。直至銀灰色私家車成功泊車後，女子才離開，事主亦只好駕車離去。

「人肉霸位」過程逐格睇！

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影片隨即引起熱議，大批網民炮轟涉事女子和司機無品，「不嬲先到先得，佢就人肉霸位」、「人無恥便無敵」、「咁都得？下次放磚頭霸車位」，亦有佩服事主的好脾氣，「係我就一定泊隔籬唔走」、「下次記得即刻衝落車又人肉霸返個位」。

人肉霸位破壞「行規」，今年8月便有一名港女站於馬路的泊車位置「霸位」，與駕車駛至的送貨員口角▼▼▼

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