《蠟筆小新》爺爺風騷曬5G手機　仲有呢樣潮爆產品嚇窒網民：神作

陪伴粉絲成長的日本動畫《蠟筆小新》，其幽默的日常故事總令大家笑得開懷，但隨着作者臼井儀人、聲演小新父親「野原廣志」的日版聲優藤原啟治陸續去世，不少人亦大嘆可惜。不過近日日本播出最新一集《蠟筆小新》，該集內容竟成為了網民熱烈討論的話題，全因新一集走在潮流尖端，引入5G話題，令網民不禁高呼是神作。

日前《蠟筆小新》新一集講述今年27歲、號稱是「地獄來的推銷員」賣間久里代，走到小新家中，向爺爺及小新推銷智能產品。（影片截圖）

《蠟筆小新》新一集（1053集）講述今年27歲、號稱是「地獄來的推銷員」賣間久里代，到小新家中向爺爺及小新推銷智能產品。

賣間久里代其實是《蠟筆小新》系列中的經典配角之一，她的角色設定是一位自稱業界第一的推銷員，主要推銷幼兒教科書和小型錄音機，不過碰上小新後，卻屢屢遭受挫折，最後一次敗走後，就許久沒有在動畫出現。不過最近她強勢回歸，在許多集數現身。

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該集講述賣間小姐本來想向小新的爺爺推銷智能手機，但小新嗆白對方：「爺爺早換了智能手機」，爺爺接着曬命炫耀他的手機已用上5G網絡，更向賣間小姐表示手上戴着的智能手錶集電話、短訊、保健等功能，呼應現實中的智能產品。

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不少網民感到震驚，沒想到動畫的內客與時並進，有網民更笑指是預知未來，「爺爺是未來人嗎」、「太神了吧」、「比iPhone12更先進」、「天啊，我看了些甚麼」。

（綜合）

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