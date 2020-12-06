盤點日本IKEA與NITORI人氣家居飾品　教你用平價貨營造輕奢時尚感

大家都很滿意自己現在的房間嗎？應該有不少人想要讓房間的擺設變得更好看吧！因此這次就幫大家列出了可以讓房間變得更可愛的「IKEA＆宜得利（NITORI）家飾品」！

「IKEA＆宜得利」充滿許多用便宜的價格就能徹底提升房間格調的商品，所以有很多重視室內設計的女孩們都是它們的支持者，讓我們趕快來看看這兩個品牌有哪些推薦商品吧！每天都會度過的房間，就趁這個機會打造成自己喜歡的療癒空間吧！即使想要認真的改變房間的裝潢擺設，卻總是因為時尚的家飾品店太貴而難以實行嗎？

這時就試試看用平易近人的家飾品打造出時尚的空間吧。一提到能輕鬆讓房間變得更可愛的商店，就會想到「IKEA＆宜得利」，不僅價格便宜還非常實用！即使是現在已經住在時尚房間的女孩，也會不時的添購新商品！從看起來高價的商品到具有特色的時尚商品，「IKEA＆宜得利」充滿各式各樣值得注目的家飾品。大家也一起試著蒐集能讓房間變得更可愛的平價商品吧！

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若是要購買宜得利＆IKEA的商品，目標就要放在價格便宜，看起來卻很高級的商品。兩個品牌都充滿各式各樣可以讓房間看起來更可愛的商品！因為其實會不小心錯過一些好貨，也建議先參考時尚女孩們推薦的商品喔。把每天度過的房間，變成自己最鍾意的空間吧！

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