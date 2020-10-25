【MUJI】無印良品浴室收納秘技　圓形PP盒做分隔　檔案盒放清潔劑

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浴室是我們每天都會用到的地方，一定要隨時保持乾淨整潔！浴室裡各式各樣的衛浴用品，小至牙刷、大至洗衣精……這些雜物到底該如何收納，平常使用起來才會更順手呢？浴室的收納問題，就交給MUJI無印良品吧！

這次要介紹幾款MUJI的收納好物，並用它們為大家示範超實用的浴室收納技巧，趕快來看看吧！

從沒想過文件盒可這樣用　日本雜誌家居達人教你無印良品浴室收納術（點圖繼續閱讀）：

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這次介紹了幾款MUJI出的收納用品，並為大家示範幾招浴室收納術，各位覺得如何呢？只要花點心思，雜亂無章的浴室就能變得乾淨俐落，收放物品也會更順手！文中介紹的商品，都是非常受歡迎的收納好物，放在浴室之外的地方也很OK，百搭又耐用！想讓浴室看起來更清爽，請務必參考文中介紹的收納技巧喔！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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