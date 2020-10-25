【MUJI】無印良品浴室收納秘技　圓形PP盒做分隔　檔案盒放清潔劑

浴室是我們每天都會用到的地方，一定要隨時保持乾淨整潔！浴室裡各式各樣的衛浴用品，小至牙刷、大至洗衣精……這些雜物到底該如何收納，平常使用起來才會更順手呢？浴室的收納問題，就交給MUJI無印良品吧！

這次要介紹幾款MUJI的收納好物，並用它們為大家示範超實用的浴室收納技巧，趕快來看看吧！

從沒想過文件盒可這樣用 日本雜誌家居達人教你無印良品浴室收納術（點圖繼續閱讀）：

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這次介紹了幾款MUJI出的收納用品，並為大家示範幾招浴室收納術，各位覺得如何呢？只要花點心思，雜亂無章的浴室就能變得乾淨俐落，收放物品也會更順手！文中介紹的商品，都是非常受歡迎的收納好物，放在浴室之外的地方也很OK，百搭又耐用！想讓浴室看起來更清爽，請務必參考文中介紹的收納技巧喔！

【相關文章】收納神器買Muji無印良品定IKEA好？原來合體更好用 即睇專家示範（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 8 + 8

【相關文章】讓你家瞬間大兩倍的淘寶收納神物合集 從沒想過伸縮桿還能這樣用（點圖放大瀏覽）：

+ 45 + 45 + 45

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】