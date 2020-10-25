韓人氣網絡漫畫《女神降臨》美女作者曝光　粉絲喊：根本女主角！

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韓國網路漫畫《女神降臨》不只是韓國，在日本等其他地方也具有高人氣。而漫畫作者Yaongyi（야옹이）先前甜美照曝光，火辣身材與可愛臉蛋，更是讓粉絲高喊她就是真正的「女神降臨」。

根據日本媒體「S-KOREA」報導，《女神降臨》曾在日本媒體舉辦的「次にくるマンガ大賞 2019」中獲得推薦，作品在韓國媒體NAVER及日本LINE漫畫都看得到。

作品描述女主角Jukyung原是位長滿痘痘的普通女，但在化妝過後變成「女神」，並與兩位帥氣的男性產生三角關係的愛情喜劇。精緻的畫風獲得不少漫迷喜愛，並確定將翻拍成韓劇。

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而與漫畫同樣具有高人氣的，就屬作者yaongyi了。在漫畫走紅之後，作者照片也隨之曝光，粉絲們這才發現原來作者本人，也有著不輸漫畫女主角的高顏值與身材。

近日yaongyi在IG上分享她的照片，一身貼合的衣裝秀好身材外還露小蠻腰，惹得粉絲紛紛留言「真正的女神降臨」、「根本是女主角」、「Jukyung本人啊」，稱讚她的外貌宛如劇中的「女神」。

按圖查看更多網絡漫畫《女神降臨》作者yaongyi美照▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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