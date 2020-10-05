金曲獎美女曬身材吸睛　網民焦點卻在她的顯赫身世：孟子73代孫女

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第31屆金曲獎3日在台北流行中心舉行，由魏如萱擔任典禮主持人。方才頒發最佳台語專輯獎，由濁水溪公社的《裝潢》奪下大獎，但由於有工作在身，便由他人代領，沒想到代領人一上台，好身材震驚全網，沒過多久，此位正妹也被搜出來了，原來是孟子的第73代孫女孟慶而。

孟慶而頂著金色波浪捲髮，身穿紅色禮服登台，相當映襯雪白肌膚，胸前綁結設計別出心裁，目光往下看，正中央挖空剪裁辣露渾圓車頭燈，合身設計包覆出纖細腰身，一開口的娃娃音瞬間融化眾人。

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孟慶而的好身材、嬌滴滴的聲音和得體的說話方式，瞬間在PTT引發討論，鄉民不久後也神出她的超狂身世，她是孟子的第73代孫女，畢業自政大新聞系，大學時曾擔任政大啦啦隊隊長，因為在節目上以輕快節奏和甜美歌聲，創作歌曲重新詮釋孟子的《告子下》和《人性本善》而成名，後來受朋友邀約主持外景節目進而踏進演藝圈。

事實上，孟慶而得知濁水溪公社入圍金曲獎後曾激動發文：「公司開業第一年，居然僥倖入圍了金曲獎！去年花大半年，編了整張的「裝潢」，謝謝小柯哥給的機會，辛苦Eddie老師，感謝主，在神沒有難成的事。走紅毯時我要穿低胸禮服！」