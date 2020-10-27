車Cam片直擊的士元朗公路突連切3線　多部後車急煞　乘客嚇到尖叫

【的士／危險駕駛／Cut線】馬路上要留意其他道路使用者是常識吧！近日網上流傳1條短片，可見1部的士於快速公路上突然連切3線至旁邊的出口，令後車幾乎煞車不及發生意外，情況十分危險！

該部的士突然減速連切3線，點擊下圖逐格睇清危險情況！ ▼ ▼ ▼

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網上流傳的車Cam短片下方有拍攝日期及時間，相信事件發生於本月17日下午4時半左右。根據短片中的路牌，相信事發於元朗公路往天水圍及元朗方向連接港深西部公路出口的位置。

車Cam片主當時行駛左線，該段公路的3條線皆前往天水圍及元朗，最左邊則多設1條出口線接駁港深西部公路前往深圳灣。行車期間，最右邊的1部的士突然減速，再大幅度扭軚，在短時間內從最右邊轉到最左邊的出口前往深圳灣，令包括片主在內的數部後車都需要緊急煞車，短片更錄到車內的乘客曾經因為受驚而大叫。

根據短片中的路牌，相信事發於元朗公路往天水圍及元朗方向連接港深西部公路出口的位置。（Google Maps截圖）

網民看到短片之後都狠批的士司機駕駛態度有問題，指他「搵命搏，害死隔籬」、「唔識路點解仲要生人霸死地，霸住快線」、「根本就係垃圾」等等。

香港車多但是泊位少，網上近日亦曾流傳1段車Cam短片，指1名女子竟然以肉身霸車位，引來網民熱議！▼ ▼ ▼