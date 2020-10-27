超暖心！無錢搭巴士獲車長1元相助　中學生為還錢竟原站等2小時

欠債還錢天經地義，但一個中學生為了還錢竟然可以呆站2個多小時，而且只是「1蚊雞」。日前內地鄭州一名巴士司機停站時，見到一名樣子緊張的中學生上車，發現原來他忘了帶錢，就掏出1元人民幣（約1.16港元）給他，純粹是好心幫他出錢的意思。未料到這個中學生之後竟在同一個站等了2個多小時，僅僅為還1元，並送他一杯奶茶，司機既感暖心又心疼，因為當晚的天氣很冷，更有網民留意到學生哥連接錢時都是雙手接，大讚他是有禮貌的孩子。

學生哥上車時神情緊張，向車長說忘了帶錢。（微博影片截圖）

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只是一點小零錢，借給人轉頭都可能忘了。10月24日上午1點半左右，鄭州巴士司機李平安駕車至科學大道長椿路，一個中學生上車時樣子緊張、手足無措，告訴他忘了帶錢，看上去「有點不好意思」。李車長覺得事小，從口袋掏出1塊錢給學生哥，讓他坐車回家，下車時學生還特意跑到駕駛座，向他道謝才下車。

只是1元小錢，車長根本沒放在心上，殊不知晚上9時，他再駕車到科學大道長椿路時，居然見到那個學生哥在站牌邊等他。車長停下車時，學生上車說一直在等他，原來他是想還1塊錢，車長已經連聲說「不用、不用，真的不用」，學生更將一杯奶茶放在駕駛座上，「說是想表達對我的感謝」，學生哥放下就走，司機追都追不住。

學生哥後來在原站等了2個多小時，只為還1元給車長。（微博影片截圖）

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事實上當晚很冷，車長見到學生的臉和手都凍得紅紅的，問他等了多久，「他告訴我6點多就在那等了」，原來他在這等了2個多小時，車長聽完頓時覺得暖心。網民大讚這個學生哥品格良好，一定是受過有質素的教育，更有人留意到他接錢時「雙手接過，很有禮貌的孩子」。

（綜合）

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