好人好事｜伯伯跌傷浴血　高中生脫外套幫止血獲激讚好學生有愛心

好人好事｜救人本來出於本能，但在現今社會，卻會因擔心中騙徒圈套而卻步。台灣新北市日前發生一宗好人好事，一名伯伯意外在捷運站跌倒導致頭部失血之際，另一身穿體育服的高中生立即上前，並脫去外套為伯伯傷口止血，直至救護車趕至，暖舉引起網民熱議，他事後表示今次經歷，令他想起爺爺離世前住院的場景，不忍看見老人家痛苦。

台灣新北市一名伯伯近日意外在捷運站跌倒，頭部撞地失血，當時一名高中生上前幫忙，並脫去外套為伯伯傷口止血，畫面感動網民。（fb「愛新莊我是新莊人」）

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事發於新北市新莊區，一名伯伯周一（19日）傍晚6時左右在捷運丹鳳站出口不慎跌倒，頭部直撞地面浴血；其間路過的高中生上前幫忙，原本打算用紙巾按住傷口，但後來發現出血太多，便直接脫去自己外套為伯伯止血，以等待救護車到場。

事後有途人拍下施救現場並上傳至facebook，大批網民稱讚該名高中生暖心，而他就讀的丹鳳高中亦公開表揚其善舉。他事後受訪時謙虛表示，「相信不只是我會有這樣的舉動，只是我剛好遇到」，又提到其他民眾也主動給他膠袋，讓他裝着染血的外套，讓他倍感溫暖。

他又指，事發時看到伯伯跌倒路邊，不禁想起今年5月離世的爺爺，透露自己由爺爺和奶奶撫養成人，其中與爺爺的感情特別好，可惜在他中三時，爺爺身體轉差，他經常推着輪椅帶爺爺四處走，因此不忍心看到老人家受苦，「只是覺得那個時間，那位老先生應該是要回家，他應該也有家人在等他，沒想太多就直接幫忙」。

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