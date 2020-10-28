阿女被男同學掌摑欺凌　台媽代女出頭　一句話令小惡霸知錯道歉

得知子女成為欺凌對象，相信為人父母的都會非常緊張及生氣。台灣一名媽媽早前發現女兒被同班的小惡霸同學掌摑，遂要求涉事同學及家長到學校溝通。她沒有大吵大鬧投訴，反而僅以一席話讓欺凌者知錯及衷心道歉，處理方式獲網民大讚，連對方家長也送禮答謝她「教乖」了孩子。

台媽發現女兒回家時臉有紅腫，了解後才發現女兒被男同學掌摑。（《少年的你》劇照）

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該名台媽在facebook發文，分享自己處理女兒被欺凌的方式。她說有天接放學時，發現女兒的臉明顯紅腫，更殘留了手指印，向女兒了解後才知道前座的男同學突然轉過頭掌摑她一巴，「可想而知身為母親在知道的當下已經是怒火中燒到什麼程度了」。

她即時聯絡校方，要求與對方家長對質，後來才發現原來打人的男同學是班中的小惡霸，經常欺負其他同學，「惡行」幾乎數不完。見面當日，打人同學的媽媽似乎不懂如何處理兒子的行為，從頭到尾不斷啜泣，並以「我們家就一個孩子」為由求情，而父親則冷眼旁觀。

台媽指，校長了解事件後，提出讓打人男童轉班，但她卻不認同做法，「轉班能解決問題嗎？那麼別班的孩子就要繼續忍受他突然拳打腳踢？」她於是想到一招教導男童：

最後台媽更近距離與男童面對面提醒：「記得我的樣子，你再犯的時候就會再看見我。」事隔1個月後，男童的父母託教師向台媽送上一盒禮物，以答謝她「教乖」了兒子，而台媽也從教師口中得知，男童在班上很守規矩。

她不禁有感而發說，得知女兒被欺負時其實自己也想「以暴制暴」，但認為原生家庭的教養更加重要，「每個孩子都是寶，他們每個都像純潔的白紙，身為父母都該負起教養的責任跟義務」。

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網民看過帖文都大讚台媽，認為其處理方法理智又有智慧，「用智慧解決而不是暴力，媽媽好讚唷！」、「妳不僅保護了女兒，也救了一個男孩」、「妳改變了孩子，也幫助了他的父母」。

也有人認為更重要的是男童父母願意配合台媽，「還好那個孩子知道家長會難過，還知道要改變」、「我覺得還是要看家長反應，有的根本就是『自己的孩子怎樣都沒錯』造成的，不過能改過他真的還有救」、「好險對方也只是太寵愛而不是怪獸家長」。

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