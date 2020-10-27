阿媽出大部份首期　港男買樓只落老婆名　激嬲阿媽質疑為何不聯名

【買樓上車／父母資助首期】今時今日年輕人置業難，因此不少父母都不介意代付首期助子女上車。早前有網民於討論區發文，指胞兄近日買樓，自己負責供樓及裝修費用，而大部份首期由母親代付，不過物業卻「只落佢老婆名」。母親事後得知「嬲到震」，質疑兩人為何不聯名置業。事件引來網民熱議，紛紛討論背後原因。

港男獲母親代付部份首期成功上車，但物業寫在妻子名下，引來家人不滿。（《金都》劇照，示意圖）

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該網民早前於香港討論區以「阿哥買樓只落老婆名」為題發文，指近日胞兄獲母親代付大部份首期，成功與妻子「上車」置業，不過物業的擁有人卻只登記了妻子的名字。樓主稱，物業的部份首期、供樓支出及裝修費用都由胞兄負責，母親事後得知安排即「嬲到震」，質疑兩人為何不「聯名」，更思考應否再花數萬元「叫阿哥加返名」。

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帖文引來網民熱議，不少人紛紛推測樓主胞兄「只落老婆名」的原因，有人認為夫婦是為了將來購買第二層物業時能節省印花稅，「如有意想買第二層，第一層一定只寫一個人個名」，又指出即使物業屬妻子名下，法律亦視物業為夫婦共同擁有，一旦離婚也會有財產分配安排，「離婚分一半身家㗎嘛，寫邊個名都冇分別」。

不過也有網民認為「數還數，路還路」，指樓主胞兄應小心至上，「將來嘅嘢無人會知，邊個畀錢落邊個最公道」、「買之前應該講清楚，這世代父母兒女都要識保障自己」。

父母付首期買樓非一定好事！有網民發「勸世文」，講述真人真事，指男方由家人代付首期買樓結婚，但離婚後作為家庭主婦的女方沒有經濟能力，跟子女無奈要繼續住男方家，過着寄人籬下的難受生活，不但遭受男家成員白眼，前奶奶更設法想趕走她，經常弄得家嘈屋閉。▼▼▼

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