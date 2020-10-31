「迷你豬」是騙案？　可愛麝香豬可養到100斤　5個月大抱起似健身

世上真的有長不大的迷你寵物豬嗎？這簡直是寵物界最大騙局之一。麝香豬常被稱為「迷你豬」，但YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人 」日前去到宜蘭心心農家樂，一探麝香豬的究竟時，園長卻稱世上根本沒有所謂的「迷你豬」，聽信一些商人的話買回家，但5個月大的麝香豬正常人抱起已經相當吃力，很多人養大後跑到農場叫他收養，呼籲大家沒有足夠大的空間不應養豬。

麝香豬非常可愛，但世上根本沒有長不大的豬！。（YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」授權）

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經常有指麝香豬只會長到10公斤左右，甚至有些只有5公斤，是傳說中的迷你豬，但許伯和簡芝早前去到宜蘭心心農家樂了解麝香豬，園長坦言世上根本沒有養不大的豬！呼籲大家別聽一些商人的話。

許伯還即場嘗試幫小豬剪臍帶。（YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」授權）

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麝香豬有人類3至4歲的智商，正常養會長到70斤，最重可以逾100斤。麝香豬5個月以上已經是成豬，許伯實測下，1個月和2個月大的豬都能輕鬆抱起，3個月會突然大了一圈，5個月已經變得很大隻，抱起來相當吃力，而成年豬「6隻手都抱不動一隻」。

小資料： 淘寶網上經常有「迷你豬」出售，但正常豬隻根本不會長不大。漁護署曾提醒，本港家居環境絕不適合飼養寵物豬，而本港持牌動物售賣商均禁止售賣豬隻，呼籲市民勿一時貪圖可愛就從不合法渠道購買寵物豬。

【本文已獲YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」授權】