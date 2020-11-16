陳小春應采兒為何如此天造地設？你選的伴侶反映了你的隱形人格

為什麼性格截然不同的兩個人，會互相吸引，相愛一生？說到這裏，我首先想到了陳小春和應采兒。早前迎來二胎的他們，被稱為娛樂圈的模範夫妻，被認為是真愛的樣子。桀驁不馴的山雞哥陳小春，為什麼會被應采兒吃得死死的，甘願做她的情「奴」？

陳小春是窮苦人家出身，13歲飄到香港打工，做過裝潢、當做跑腿，在底層掙扎了很久，見慣了窮苦人家的不易和「隱秘角落」的黑暗。逐漸對這個世界產生不屑和敵意的他，本色出演，正如戲裏的山雞哥一樣，狂妄、痞臭、脾氣暴躁。

而應采兒，出生在優渥、有愛的環境裏，她真實明淨、樂觀陽光，臉上時常掛着熱情燦爛笑容。在他們首次拍戲結緣時，陳小春便對她心生好感，因為她愛笑。對世界「恐懼」、封閉自我、孤僻冷漠的陳小春，遇到愛笑的應采兒，就像一座「孤寒城」被一束晨光照亮，帶來了生機與活力，希望與光明。所以，他說，應采兒一笑，就感覺生活充滿了希望；有了應采兒，才算找回迷失多年的自己。

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為什麼有的人會被性格反差很大的人吸引，氣場異常合拍？有什麼有的人第一次見面，卻一見如故？這些並非只是浪漫的宿命論，而是有科學依據的。從心理學的角度上，這些都可以用隱性人格來解釋。

每個人都有雙重的「顯性人格」和「隱性人格」。每個人都有雙重人格，一個是顯性人格，它是我們與外界相處、自我保護的「面具」；另一個是隱形人格，它是我們隱藏起來，但最能代表你是個什麼樣的人的人格和氣質類型。

隱性人格，可能與你自身顯現出來的人格特點完全不同，而且潛藏於在潛意識深處，一般不容易發現。暴躁孤僻、憂鬱內向是陳小春的顯性人格，那尋求光明、熱血柔情是他的隱性人格。在與應采兒相愛後，他逐漸變得柔軟有愛、親和溫順，有了煙火氣，這也正是他的隱性人格慢慢顯露出來的過程。遇到具有自身隱性人格的對方，就像是遇到了世界上的另一個自己。既能治愈救贖自己，也能幫助自己完成「自我的整合」。

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為什麼我們總是容易被影子人格吸引呢？心理學家認為，這是個體為了遵循完整的自我，而做出的無意識選擇。一個朋友，她性格外向友善、懂事、很會照顧別人，但他的男朋友卻是性格內斂、我行我素、按照自己想法活得人。

在她的成長過程中，因為嚴厲的環境讓她意識到懂事、開朗會更討人喜歡，於是在無意識中她形成了這種自我保護的外殼。但是，她內心深處其實是嚮往安靜、自由、隨「性」所欲的做自己，但這部分人格被她壓抑在潛意識裏，成為了「隱性人格」。當她遇見一位跟自己的「隱性人格」一樣的男朋友時，有被「救贖」的感覺，那種一直桎梏自己的東西好像都被對方融化了。此時，她的隱性人格慢慢被打開，浮出水面，與她的顯性人格整合，進而發展出一個較完全和成熟的自己。這個過程就是我們對於「完整自我」的追尋。

所以，我們會經常看到這樣「神奇」的搭配，一個溫柔穩重的男人，會愛上一個大膽傲氣的女人，那是因為他的顯性人格下，嚮往着自由和攻擊。一個坐着朝九晚五穩定工作的女孩，會有一個整天「不務正業」的吃喝玩樂的閨蜜，那是因為她追求新鮮刺激的一面被壓抑了。一個安靜勤懇的下屬，卻能搞定一個強勢的上司，那是因為他們本質都是有野心的同類人。

被壓抑的隱性人格，也並非所有人都能坦然的接納，也有這麼一部分人，當隱形人格被激發顯露時，他們是排斥和厭惡的。比如獨立逞強的人，不願透露和承認自己的脆弱和不安全感；追求完美的人不允許自己的失控和懈怠。一種情況是，我們為了更好的適應社會和遵守社會道德，而壓抑自己的內心的慾求；另一種情況是我們為了成為自己想成為的那個人，於是壓抑、排斥自己不想要的那一面。無論是哪種情況，被隱藏的那部分人格，那個自己，都在隱秘的角落裏暗自生長，成為時不時「刺激」你、干擾你的癥結。這樣發展的自我和人格，是不成熟的、有缺陷的。

只有看見和接納自己的隱形人格，那個抑制的自己與外在的自己平衡發展、重建整合時，我們的內心才會充盈、平和成熟。

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