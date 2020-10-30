港男拒送$300衣服被批孤寒　嘆「女友變貪錢似港女」　網民唔認同

港女就等於貪錢？錢銀問題不時都會成為戀人間的煩惱，網民日前在討論區發文，稱交往兩年多的女友突然變得貪錢，自己未能給她買一件300元的衣服，因而被女友批評「孤寒」，又發表偉論稱「男朋友肯使錢落自己度等於愛自己」，令樓主不感慨嘆「係咪真係所有香港女仔都一定係貪錢？」不過網民看完帖文後，對樓主不予認同，認為他少少錢都計較，「以為講緊3萬蚊」。

有網民日前在討論區發文，稱交往兩年多的女友突然變得貪錢，自己未能給她買一件300元的衣服，因而被女友批評「孤寒」。（《那些我愛過的人》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該港男在連登討論區以「女朋友突然變到好貪錢」為題發文，指與女友交往2年多，大家都是學生，通常都是每人付一次拍拖使費，「次次話要請佢食貴嘢，佢都會堅持畀返一半錢我」，平時她亦沒有特別要求或暗示要送禮物等，因此一直都很自豪有這位女朋友。

不過最近他覺得女友有些轉變，「唔知咩事係咁想要件300（蚊）嘅衫，又係咁話太貴唔捨得買」，即使他鼓勵女友買，都還是重複多次不捨得，樓主亦沒有再放上心，不料原來已踩到地雷。女友後來批評樓主不送她那件衣服是「孤寒」的表現，更直指「小小錢都唔肯使去佢度」，又說「男朋友肯使錢落自己到=愛自己」。

最後樓主堅持沒有送給女友，認為對方的要求太奇怪，「佢直頭唔係嗲緊我，而係好似逼緊我送嘢畀佢咁」，不明白花錢在對方身上與愛情有何關係，更感嘆稱「係咪真係所有香港女仔都一定係貪錢？定只係我嗰個比較港女？點解佢會突然變到咁陌生？」

帖文隨即引來網上熱議，不少人都表示難以認同樓主的看法，認為斤斤計較的人是他，「300蚊就話女友貪錢」，亦有人解釋稱在伴侶身上願意花多少錢，跟是否愛她是有間接關係。

即睇更多網民意見▼▼▼

同場加映：有台男被女友發現垃圾桶有用過安全套，但他堅稱冇出軌，還拋出一個解釋連網民都唔信！ ▼ ▼ ▼

+ 7 + 7 + 7

同場加映：最敗家星座排行榜▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

同場加映：男友跟女性好友過夜仲偷偷帶安全套 台女唔敢踢爆：怕他不愛我了 ▼ ▼ ▼