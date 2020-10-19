iPhone 12│台女想換新iPhone　窮男友無錢資助被分手　網民齊祝賀

【iPhone 12／新iPhone／iPhone 12 ｍini/埃瘋】蘋果（Apple）最新款智能手機iPhone 12系列即將開賣，果粉的荷包再次「大出血」，但每次蘋果推出新iPhone，都可能間接導致悲劇發生。有台男日前在網上訴苦，指其女友有意購買iPhone 12 mini，他因經濟狀況差而無力補貼，女友即拿他跟朋友的另一半比較，認為他令自己非常丟臉，最終台男慘「被分手」。帖文一出即有大批網民安慰台男，恭喜他早日解脫，並質疑說：「到底有什麼義務幫她買啊？」

Apple新推出的iPhone 12系列共有4款，包括 iPhone 12、12 mini、12 Pro及12 Pro Max。（Apple圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主上周五（16日）在討論區Dcard發帖，表示交往1年多的女友數天前看完蘋果發布會，便決定,要換手機，想購買iPhone 12 mini，無奈存款不足，便希望樓主能出錢「贊助」。不過，樓主稱自己雖有打工，但1個月只賺1萬多元（台幣，下同），扣除生活費6000元和房租4000元，「根本沒有閒錢可以幫她買」。

樓主其後只好婉拒女友的要求，又提出等iPhone 13推出時，再買新手機送給對方，或者買二手貨，但都被女友嫌棄，最後分手收場。

台男與女友對話全紀錄▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

樓主稱現時女友封鎖了他，已無法再聯絡，心痛地表示：「我恨iPhone 12，祝幫女友買iPhone 12的男生機機（即「雞雞」，睪丸之意）爛掉。」帖文引來熱議，大部分網民祝賀樓主終於擺脫「只想靠男人的公主病女人」，並安慰指「謝謝iPhone 12讓你看清楚1個人」、「這女的根本把你當ATM了吧」，也有人認為女方根本早已變心，只想借機分手。

樓主慨嘆表示，今次是女友第一次耍任性，「可能我沒辦法給她未來」，未料帖文引人關注，甚至變成公審，反而感到有點抱歉，又感謝網民的支持，承諾會盡快走出傷痛。

iPhone 12系列登場，網民7個理由力撐換新機👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

點樣長用iPhone？記住提防呢7個用戶壞習慣！👇👇👇