萬聖節2020│新加坡IKEA二創《閃靈》　「雙胞胎姊妹」真身勁驚喜

【萬聖節 / 新加坡 / 閃靈 / 宜家家居】恐怖電影《閃靈》即使已經上映多年，但仍然深受影迷喜愛，甚至不時進行二次創作，模仿當中片段，宜家家居（IKEA）位於新加坡的分公司亦不「執輸」。

小朋友在宜家其中一間新加坡分店踩三輪車，店內煙霧迷漫，甚至餐桌上有數副骷髏骨頭。（影片截圖）

YouTube頻道「廣告裁判」日前上載廣告，顯示一名小朋友模仿《閃靈》男童星丹尼踩三輪車，但地點明顯是宜家其中一間新加坡分店，四周煙霧迷漫，燈光閃爍，甚至餐桌上有數副骷髏骨頭，氣氛陰暗。

當小朋友再次轉彎時，見到一對成年男女穿上藍色連身裙，儼如電影中一對雙胞胎年幼姐妹女鬼，該對男女更說出電影對白︰「Hello Danny, come play with us」（哈囉，丹尼，過來和我們一起玩），小朋友學足丹尼，雙手掩眼，非常害怕，但鏡頭一轉，燈光變得明亮，該對男女相信就是小朋友的父母，當中女子表示結帳後回家，叫他過來一起離開。

宜家在片末預祝萬聖節快樂，強調當日營業至晚上11時，翻查其官方網站，每間分店營業時間不同，部分平時晚上9時關門。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。】