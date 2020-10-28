【萬聖節2020】超逼真一鍵喪屍生成器　附中日韓男神女神前後對比

AI是一個盛產陰間產品的領域，這一點似乎已經毋庸置疑。前不久，有人做了個用來生成「大眼萌」漫畫形象的網站「Toonify」，但很快就有人走向了另一個極端：用類似技術做一個喪屍生成器！

這種搞笑又驚悚的風格似乎和即將到來的萬聖節很般配。為了讓大家都用上這個效果，作者還專門做了一個名為「MAKE ME A ZOMBIE」的網站。網站的用法非常簡單：上傳照片，點擊「Make Me A Zombie！」，網站就會自動識別出人臉並生成你的喪屍照：看了生成效果之後，有人表示想在萬聖節Party 上做一個照相棚，希望作者能夠開放代碼或API。

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在項目開發過程中，作者遇到了一些困難。去年作者使用CycleGAN 在相同的數據集上進行過嘗試，但效果一般。最初，項目作者嘗試創建一個生成「一半人類一半喪屍」圖像的生成器。作者將數百個樣本分成兩個類別，並使用支持向量機（SVM）學習分離超平面，以確定潛在空間中的「喪屍」方向。之後作者基於人臉圖像生成特定的喪屍，並以此作為Pix2Pix 數據的基礎。但這存在一些問題：1）儘管它可以基於人臉數據良好運行，但生成結果平平無奇；2）喪屍和種族之間存在一些問題，作者並不想創造一個種族改變器。

項目作者使用配備2080Ti 的電腦，在大約一天的時間中基於1024x1024 圖像訓練模型。具體而言，StyleGAN2 使用的是預訓練的人臉生成器，只需幾小時就能生成喪屍照。Pix2PixHD 部分花費的時間較長，它並未基於面部圖像進行預訓練，其初始輸入為原始面部圖像的模糊單色圖像，經過大約一天的訓練後，它給出了不錯的結果。

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和以往很多AI應用一樣，這個「喪屍生成器」也引發了部分用戶對於隱私問題的擔憂。不過，網站製作者表示：「我們只用您的照片生成喪屍照。這些照片甚至都不會存盤，因此我們這邊也不會有記錄。」如果你也對這個生成器感興趣，不妨一試，說不定萬聖節最「靚」的仔就是你了！

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】