日本Burger King推神秘新漢堡　網民見實物嚇親：明將總廚加盟？

【Burger King / 漢堡 / 日本】近年「未來肉」（植物肉）興起，不少快餐店都推出相關產品，吸引素食者光顧。日本Burger King最近推出新款漢堡包，名為「The Fake Burger」，並在宣傳初期賣關子，於產品照上將餡料「打格」，大家都猜想應是未來肉漢堡，不過當揭曉看到實物令人大跌眼鏡，有香港網民更笑言「原來明將總廚去咗日本」。

日本Burger King推出「The Fake Burger」，在宣傳初期賣關子，於產品照上將餡料「打格」。

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從日本Burger King的產品宣傳照可見，新漢堡名為「The Fake Burger」，單賣售價為290日元（約22港元），期間限定及限量發售。不過新漢堡初期的宣傳照上，中間的餡料部分打上「格仔」，大玩神秘感，不少人都估計是人造肉的新產品。

推出後有人立即「潮聖」並將實物圖放上網，原來兩層漢堡包內的餡料，只是薯條加上肉醬，令人大跌眼鏡。

日本網民試食Fake Burger實物圖▼▼▼

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有香港網民笑言，此新產品讓他們想到已結業的明將壽司，「原來明將總廚去咗日本」、「幾時有紅豆漢堡？」，又指跟產品名字一致，「真係被fake晒」；有網民則指，將薯條夾在漢堡包的食法不罕見，「好多英國人都係咁食」、「我都試過咁食」，味道可能會有意外驚喜。

早前明將壽司最後分店都結束營業，不少人都懷念特色壽司，即睇「友情劣食勇者塔」除咗紅豆軍艦仲有咩？▼▼▼

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