繼PHD珍奶薄餅後又一鉅作　牛涮鍋預告出黑糖珍珠奶茶湯底？

究竟人類能為珍珠奶茶創出幾多種fusion食法？繼日前香港薄餅餐廳「薄餅博士PHD」推出新產品「黑糖珍珠奶茶薄餅」震驚網民後，火鍋餐廳「MouMouClub 牛涮鍋」亦「跟機」，發帖預告將推出黑糖珍珠奶茶湯底，形容該湯底是獨一無二，又指「聽講話有一萬個like就會推出」，不知一眾網民又會否「以身試湯」？

繼薄餅博士PHD推出「黑糖珍珠奶茶薄餅」後，MouMouClub 牛涮鍋亦聲稱會推出黑糖珍珠奶茶湯底。（fb專頁「MouMouClub 牛涮鍋」圖片）

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PHD前日（6日）於facebook專頁發帖，公布全新口味的「黑糖珍珠奶茶薄餅」，引起不少網民討論。事隔不足兩日，連鎖火鍋店「MouMouClub 牛涮鍋」加入抽水，表示：「當見到個黑糖珍珠奶茶薄餅之後，我地都決定整番個黑糖珍珠奶茶湯底會一會佢先！」

帖文圖片可見，湯底與一般珍珠奶茶顏色類近，火鍋漏勺撈起的並非一般丸類或海鮮，而是一粒粒黑糖珍珠，右邊則有新鮮肥牛。小編形容，湯底「奶味濃郁，而且茶味香醇！入面嘅珍珠Q彈煙韌！簡直係一試難忘，食完都想大叫一聲『好好味呀』」。

薄餅博士PHD推出「黑糖珍珠奶茶薄餅」，引起不少網民討論。（fb專頁「PHD HK」圖片）

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小編更特意買來PHD的珍奶薄餅「送湯」，稱兩者crossover又是「另一個新『食』法」，又於標籤透露，珍奶湯底「聽講話有一萬個like就會推出」，但集團老闆黃傑龍則以專頁帳戶留言「訓示」小編：「玩夠未呀你，你估你真係老細呀？呢啲咁嘅野點出啊？」其後再留言希望網民「唔好再立亂like，真係夠10000好大鑊」，貼地公關獲多人讚好。

不少人對於不同餐廳連續推出珍珠奶茶fusion菜式感到震驚，紛紛留言叫身邊的珍奶控親身嘗試，「講真，你真係出，一定有人出嚟自願去試」，更提出瘋狂想法，「如果可以加奶蓋一定好震撼」、「牛肉夾埋啲珍珠一齊食，諗起都正呀」。

不過更多網民卻留言要求「不要玩食物」，質疑為何食肆要提早「出愚人節post」，又笑言「我相信下一個恐怖襲擊絕對係意大利佬造成嘅，但係導火線絕對係你哋，玩Pizza嘅兇手」。

【珍珠奶茶進化】（01製圖）

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