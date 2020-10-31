萬聖節#TinyFaceChallange│歐美掀小臉化妝潮　瘦臉細嘴唔使整容

【#TinyFaceChallange／Tiny Face Challange／小臉化妝挑戰】今日是10月31日萬聖節，不少人都會扮鬼扮馬打扮一番，假如擔心佩戴口罩破壞整體妝容，或可嘗試最近在歐美再度翻紅的「小臉化妝挑戰（Tiny Face Challange）」，以化妝技術把鼻子畫成嘴巴，那就無需任何整容手術，人人都可立即變成巴掌臉，獨特妝容在Instagram引起熱潮。

【小臉化妝挑戰】外國最近流行新的化妝挑戰，可謂最適合疫情下的萬聖節。（ig「pyronpowermakeup」./ig「nathaliaandita」）

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許多歐美化妝界網紅都在Instagram上傳#TinyFaceChallange作品，有網民更大搞新意思，參考《幻海奇緣》愛德華、《娃鬼回魂》Chucky等電影角色設計造型。其實要完成小臉化妝挑戰，只需先用衣服或布料遮蓋下巴和嘴巴，然後將鼻翼和人中化妝變成雙唇，再於鼻樑畫出「假鼻」，便大功告成，亦可在眼睛多加點綴，令妝容更特別▼▼▼

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更多不同風格的小臉妝容▼▼▼

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另可選擇遮蓋雙眼，在鼻子兩旁畫上雙眼，變成更可怕的小臉妝！▼▼▼

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