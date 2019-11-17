日本鬍鬚大叔神手化妝變超萌偽娘　網民高呼驚奇：女生也心動了！

女生化妝的最高境界大概是喬裝，男生化妝的則有可能轉換性別，成為比女人更女人的偽娘。日本一名長鬍鬚的大叔擁有高超化妝技巧，每次化身偽娘都令網民震驚不已，其超萌的可愛女生模樣令男生憐愛不已，但極低音的大叔卻製造反高潮效果，，不少網民笑言他還是閉嘴，讓大家無持幻想；更有女網民坦言，女生看見他亦感心動了。

偽娘達人「 ひめにぃ」日前分享女裝教學影片，教觀眾如何使用化妝品，讓他從大叔變身為可愛少女，相當神奇。（「1293Maron」Twitter圖片）

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日本網紅及偽娘模特兒「ひめにぃ」最近於YouTube上載cosplay蘿莉裝的教學片，逐步教觀眾如何使用化妝品，他於2014年開始踏上當偽娘之路，更會拍片分享裝扮心得，片中可見他由大叔變身為可愛少女，令網民都嘖嘖稱奇。

「ひめにぃ」稱自己早在17歲時已有化妝，但當時仍有明顯的男性表徵，例如濃眉與鬍鬚等，加上有戴眼鏡，他曾被朋友改花名為「大叔」。其後不斷練習及鑽研化妝技術，而且積極做脫毛療程，現時終變得更有信心cosplay蘿莉裝，更可化出一個完美的少女妝。

「 ひめにぃ」日前分享女裝教學影片，教導化妝品的使用方式，讓他從一個大叔變身為可愛少女，相當神奇。（「1293Maron」Twitter圖片）

「ひめにぃ」解釋，化少女妝的步驟就是戴上有大眼效果的隱形眼鏡、底妝、畫眉、眼線、搽眼影、黏上假眼睫毛等，而當中亦有三大要注意的重點。

第一、要呈現少女可愛感，畫一雙下垂的眉及戴上自然茶色系的隱形眼鏡會比較好。

第二、作為男生，下巴、人中等位置通常滿佈鬍鬚根，化好底裝後可掃上橙色胭脂遮住相關位置。

第三、男生的鼻型比女生較大或突出，所以不要畫鼻影突顯這些特性。

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「ひめにぃ」解釋，化少女妝的步驟就是戴上有大眼效果的隱形眼鏡、底妝、畫眉、眼線、搽眼影、黏上假眼睫毛等，而當中亦有三大要注意的重點。

第一、要呈現少女可愛感，畫一雙下垂的眉及戴上自然茶色系的隱形眼鏡會比較好。

第二、作為男生，下巴、人中等位置通常滿佈鬍鬚根，化好底裝後可掃上橙色胭脂遮住相關位置。

第三、男生的鼻型比女生較大或突出，所以不要畫鼻影突顯這些特性。

不少網民大讚「ひめにぃ」的化妝技巧專業，他完全變成可愛女生，「太可愛吧？」、「素顏的皮膚也比我好」、「我是女生也心動了」、「說真的已經愛上你了」、「不能相信在螢幕前看見的你」。

但有網民稱聽到他於影片中用低沈的男聲說話，與其超萌的造型形成極大反差，笑稱他還是不要開口比較好，「不就是可愛的女生用重低音在說話嗎？」、「下次拍片不要說話好了」、「聲音跟外貌差太遠了」。

（Twitter、YouTube）