台灣汽水機設「超貼心選項」網民爭住話想試　原來日本一早已有？

不少人看到五花八門的菜單或種類豐富的飲料，經常面臨猶豫不決的情況，但如果有人能幫忙做決定，想必會是不錯的解決辦法。日前有台灣女網友看到一台自動販賣機，為了選擇困難的客人，專門設置一個「貼心選項」，照片在網上曝光，掀起一陣譁然。

扭蛋式驚喜選項個個話想試（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見這台自動販賣機跟平常所見一樣，但右下角出現用紙板寫的「選擇困難專用」選項，民眾不需思考，只需投錢按鈕就會獲得飲料，有點類似驚喜包的概念，原PO表示，剛好身上沒零錢，不然真的超想投看看。

網友們看完紛紛驚呼，「掉一個紙板下來『選的好』」、「搞不好是銘謝惠顧」、「一定是水，好想投看看」、「按了就是無限輪迴狂跳燈，讓人受不了而做出選擇」、「運氣好出來是喜力」、「真的貼心，可惡想投」、「隱藏版的概念」、「隨機出貨不挑款」。

此外，也有人分享，之前去日本大阪旅遊遇到類似的自動販賣機，不過上面是「一個問號」。

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