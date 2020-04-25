為何日本通街都是自動販賣機？專家分析5個理由＋3款必買飲品推薦

來日本旅遊印象深刻的一定是滿街的自動販賣機。每一種飲料看起來都好好喝，讓人經過時都不小心手滑投個幾瓶飲料。其實日本的自動販賣機這麼多其實是有許多原因的。我們訪問了東京的自動販賣機管理公司「八洋」讓自動販賣機的專家告訴我們日本自動販賣機特別多的原因！

▼▼▼按圖放大看哪5個理由，下文有更詳細解說▼▼▼

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1）日本治安良好

據說自動販賣機就算擺在室外，被破壞的機率非常低。以及都會區路上到處都有監視器，相對的降低自動販賣機被破壞的機率。

自動販賣機就算擺在室外，被破壞的機率非常低。（Charles Deluvio/Unsplash）

2）日本上班族很忙碌加班也多

在日本大都市搭電車時，應該有許多人被日本人走路的速度嚇到吧。無論是上班前或是加班後，許多日本上班族甚至沒有進便利商店的時間。這時候隨處可買飲料也不用擔心排隊結賬的自動販賣機就派上用場了。無論是買小點心或是買飲料都非常方便。日本的路上真的很常看到上班族在投自動販賣機呢。

3）日本民眾竟然就是自動販賣機業務員？

其實日本人也很多人不知道，一般民眾，只要發現有地方沒有自動販賣機就可以打電話去販賣機公司通報。如果順利設置了自動販賣機，通報的民眾可以得到上萬日元獎勵津貼。這真的太厲害了，竟然可以靠「通報哪裡有缺自動販賣機」來賺零用錢。聽說因為有這樣制度的關係，日本現在的自動販賣機已經呈現非常飽和的狀態。

只要發現有地方沒有自動販賣機就可以打電話去販賣機公司通報。如果順利設置了自動販賣機，通報的民眾可以得到上萬日元獎勵津貼。（DuoNguyen/Unsplash）

4）完整的管理系統

有沒有發現日本的自動販賣機旁邊幾乎都有空罐回收箱？這其實也是讓自動販賣機隨時保持乾淨的重要訣竅！另外日本的自動販賣機數量之多，需要有系統的管理。日本有許多專業的自動販賣機管理公司，從清掃販賣機外觀，補充飲料一直到設置專用垃圾桶，這些都是需要有系統來管理讓自動販賣機隨時漂漂亮亮，讓人看到就想投錢買罐飲料。

5）曾經有到處都是100円硬幣就能買飲料的時代

相信十幾年前就常跑日本的「資深旅客」一定記得到處都有百元販賣機飲料的時代。

現在的大部分的自動販賣機價格，咖啡等190ml的小罐飲料是130日元，茶或果汁等500ml大罐飲料的價格是160日元。但其實在90年代，只要一個百圓銅板就能在自動販賣機買到飲料，當時在日本造成一股大流行，形成了日本綿密的自動販賣機網路。 後來因為日本消費稅從3%慢慢增加到8%，只需要一個百圓銅板就可以買到飲料的自動販賣機也變的比較少了。但是因為電子錢包的普及，以及不需要排隊結賬就能購買，現在自動販賣機在日本還是非常受歡迎。

在90年代，只要一個百圓銅板就能在自動販賣機買到飲料（HOJIN KWON/Unsplash）

日本自動販賣機的基本使用方式

日本的自動販賣機主要是提供冷飲，但在冬天時許多販賣機會提供熱騰騰的飲料，紅色寫著「あたたかい」的是熱飲，藍色寫著「つめたい」的是冷飲。硬幣最小只能接受到10日元的硬幣。現在在車站許多自動販賣機都能使用類日本交通儲值卡的西瓜卡 (Suica) 購買飲料，如果大家手上有西瓜卡，就不需要另外準備零錢，買飲料更方便。

同場加映！自動販賣機必買3種飲料！

冬天時除了熱咖啡和熱茶，自動販賣機最熱門熱飲就是這兩罐了。你沒看錯！是玉米濃湯和紅豆湯！這兩種飲料在便利商店不常見，但卻是自動販賣機飲料的經典款。究竟裡面長什麼樣子呢？我們特別幫大家拍了開箱照，下次來日本一定要喝喝看啊。除了玉米濃湯和紅豆湯，另外還要介紹便利商店或超市都很難買到的超好喝水蜜桃果汁Nectar，有在自動販賣機看到的話，不要猶豫買就對了。

(熱飲) 玉米湯

這個超出意外的好喝，很像西餐廳的附贈的玉米湯。

雖然容量是190ml比一般飲料小罐一些，但小小一罐裡面竟然有十顆以上的玉米粒！雖然用鐵罐喝湯個感覺還蠻奇妙的，但是在寒冷的冬天裡能夠隨手來一罐熱騰騰玉米湯其實很幸福。

玉米湯（IG@pokkasapporo）

(熱飲) 日式紅豆湯

跟玉米湯比起來紅豆顆粒相對少了很多，但味道還不錯。有個絕招就是回飯店後跟超市買的牛奶混搭一下。大家知道日本牛奶超好喝，配上這個紅豆湯就是美味的紅豆牛奶啦！

日式紅豆湯（Twitter@asfum）

(冷飲) 超好喝不二家水蜜桃果汁

這個不二家水蜜桃汁非常好喝，果汁純度30%甜度也剛剛好。但是一般超市或便利商店卻很少見。自動販賣機還比較容易買到。如果大家有看到，不要猶豫給他投下去就是了。可以加上便利商店買的碳酸水一起喝，瞬間變成高級水蜜桃汽水！

不二家水蜜桃果汁（IG@y.etoyan）

看完了我們的自動販賣機報導是不是更想來日本喝飲料了呢?

有許多飲料真的都是自動販賣機限定，超市或是便利商店不一定有賣，如果看到喜歡的飲料，不要猶豫了就買吧。可能錯過了一台，一直到回國都遇不到了呢。最後要謝謝自動販賣機管理公司「八洋」接受我們的訪問。

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