日系冷知識｜福島縣奇法食蕎麥麵　外國網民：嫌拿筷子不夠難嗎？

對於外國人來說，要數到其中一樣最難掌握的亞洲文化，莫過於學習使用筷子進食。最近有來自拉脫維亞的網民於Twitter上載相片，表示發現位於東北地區的福島縣，竟然有用非常特殊的吃蕎麥麵方法，令一眾網民高呼新奇。

相中可見，裝着蕎麥麵的碗中正插着一條大蔥，但卻缺少了筷子。（Twitter圖片）

來自拉脫維亞的網民最近在Twitter分享福島縣1個非常特殊的吃蕎麥麵方法，相中可見，裝着蕎麥麵的碗中正插着1條大蔥，但卻缺少了筷子。樓主訝異地解釋：「日本人擅長使用筷子，這點已經全世界都知道了，但有日本人竟然不用筷子了，用一根粗蔥來吃蕎麥麵.，大家相信嗎？筷子就已經夠難了，竟然還用蔥？」

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而原來這獨特食法是來自福島縣會津若松人氣觀光景點「大內宿」，他們發明了「蔥蕎麥麵」，用又大又粗的蔥取代筷子，讓食客在吃麵的同時也吃到大蔥的辣，不過並非人人接受，若要隨時換筷子也可以。

據說這食法是大內宿當地人氣蕎麥麵店「三澤屋」開始，後來有更多店家跟隨，結果不只是大內宿，甚至連會津地方也有不少蕎麥麵店同樣用蔥來取代筷子。

原來這獨特食法是來自福島縣會津若松人氣觀光景點「大內宿」。（Twitter圖片）

有日本網民表示這食法其實很爽，「吃完後的蔥臭味很重但很好吃」、「蔥當成配料一邊吃蕎麥麵一起吃掉，所以會越變越短」、「那些蔥好像會為了方便你吃而培育成前端有點彎的樣子」。不過亦有網民表示困擾，「很難吃下去」、「不吃蔥的人只會覺得很臭」。

（Twitter）

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