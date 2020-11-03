食「高級壽司」慶祝紀念日被分手　台男發文公審　女友委屈揭真相

紀念日令不少男生們頭痛，要安排得體的慶祝飯局，又要擊中伴侶的心意。台灣一名男生日前在facebook抱怨，帶女友去一間「高級壽司」店吃一周年大餐，誰知對方全場黑臉更怒提分手，帖文引起網上熱議，有人批評女生挑剔麻煩。不過女主角知道事件後，忍不住出面戳破樓主的謊言，澄清前男友所指的「高級壽司」真相，還祝他「單身一輩子」。

台男帶女友去吃高級壽司，結果激怒她，還提出分手。（Getty Images）

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該台男日前在fb群組「靠北星座」分享和女友慶祝拍拖一周年，帶她到「高級壽司」店慶祝，但最後竟然落得分手收場。即睇男方抱怨詳情▼▼▼

台男帶女友吃高級壽司：

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帖文引起網上熱議，有網民批評他拍了1年拖都不知道女友想吃什麼，但亦有人稱女生小題大做。不過事件原來還有後續發展，女方的朋友看到帖文後傳給她，讓她非常生氣，決定以「前女友」身份投稿澄清，指男方所指的「高級壽司」，根本只是連鎖迴轉壽司店爭鮮，「不要臉成這樣？」

女事主還指，男方不但在紀念日帶她去吃迴轉壽司，還忘記了她不吃生，「不是我公主病，是你根本沒想把我放心上」，最後更拜託他不要再出現在她面前，「祝你單身一輩子」。

網民看完都驚嘆男方「單身的實力」，風向速轉至贊成女方「分得好」▼▼▼

同場加映：男友對衛生用品的誤會 ↓↓↓

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