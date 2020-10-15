研究揭曾性交中學生逾六成無用安全套　有1條性知識大部份都答錯

【消委會安全套測試／性知識】消委會最新測試了市面安全套效能，而安全套是不少人採用的避孕工具，正確使用亦能預防感染性病。不過《香港01》翻查香港家庭計劃指導會（家計會）研究，發現曾有性行為的中學生，逾六成都沒有使用安全套，其中男性不使用安全套比例更遠超女性。研究亦發現，有一條性知識問題，超過六成中學生都會答錯！

先看看消委會安全套測試結果：

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消委會丨一文睇清安全套實際厚度 「001/超激薄」究竟有幾薄？

（張浩維攝）

安全套是常用避孕工具，正確使用亦可預防感染性病。但《香港01》從家計會《2011年青少年與性研究報告》見到，中三至中七學生中，2011年有9.8%男性及7.4%女性曾有性行為，但男女合計只有不足一半於統計前6個月內曾使用安全套，其中男性使用安全套比率只有21.5%，遠低於女性的45.4%。

家計會節育就診者採用的避孕方法：

性知識問答 有1條逾六成中學生都答錯

除了安全套，正確性知識對成孕及預防性病都有重大作用。《香港01》從家計會《2016年青少年與性研究》歸納出9條常見性知識問題，例如男方在女方陰道外射精會否令女方成孕、性伴侶愈多染上性病的機會是否真的愈高等，其中1條更是超過六成中學生都會答錯！

大家可試試作答以下題目，看自己性知識是否正確。

性知識9問9答，你答對多少條▼▼▼