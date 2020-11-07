《哆啦AV夢》出現全因「34法則」？一文看懂你不知道的網路冷知識

網路世界什麼都有，什麼都不奇怪，近期線上遊戲「太空狼人殺（Among Us）」風靡全球，同時成人網站Pornhub上有關Among Us的搜尋量竟也激增，單日近有70萬筆，讓許多網友直呼「第34條法則再現」、「網路永遠無法脫離Rule34」，這到底是什麼意思呢？

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第34條法則（Rule34）其實2006年就出現在網路上，最早興起於國外，一個架構相似於維基百科的網站Encyclopedia Dramatica，以紀錄或反諷網路文化事件為主，類似於現今的「偽基百科」，當時有網友試圖建立一個共50條的「網路通則」，裡面大都是無厘頭或不明所以的惡搞內容（點圖放大看例子↓↓↓）

雖然原網站已被刪除，但內容仍被流傳至今，其中最為人所知的，是第34條寫到凡事都能與情色有關，原因是當時有一名國外漫畫家Peter Morley-Souter，畫了一張黑白插圖，描述他自己看到了有關報紙漫畫《Calvin and Hobbes》的情色創作，讓他十分震驚，圖上寫到「Rule34」後起網友討論，進而廣泛流傳。

「Rule34」源於國外漫畫家Peter Morley-Souter畫的這一張黑白插圖（washingtonpost）

後來該網路法則，也不斷被網友延伸，甚至增添到一百多條，連台灣網紅呱吉也在頻道上挑戰過，從卡通《Rick and Morty》到家電冰箱都有相關成人內容，讓他留言直呼「為什麼這個知識性影片又被黃標」。觀察近期網路相關現象，從先前的「小夫，我要進來了」爆紅，到太空狼人殺在Pornhub熱搜，這些讓人意想不到的卡通，也能出現獵奇內容，Rule34似乎印證了該原理。

成人網站Pornhub上有關Among Us的搜尋量竟也激增，單日近有70萬筆，讓許多網友直呼「第34條法則再現」（Pornhub Insights）

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