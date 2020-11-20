你主子叫聲特別怪？原來每隻貓都識講兩套語言　其中一種獨一無二

你們有沒有經常發現，家裡的貓咪叫聲很奇怪：有的時候是很綿長、有的時候短促、還有的時候甚至不像是貓咪叫聲，反倒像是在說話？

原來每隻家貓都會說兩套語言 其中一套還是專為主人「訂製」 點擊了解更多及瀏覽相關節目截圖👇👇👇

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這麼理解的話，也不奇怪貓咪為什麼會經常用看智障的眼神看我們了。可能當時牠們的內心活動是：「我都說這麼明白了，這個兩腳獸怎麼還是不懂，太蠢了！」

既然知道了這個令人有些感動的事實：貓咪表面上不動聲色，暗地裡已經為自家主人研發第二語言了。鏟屎官們在受寵若驚的同時，一定要更積極地回應貓咪的叫聲，每一次牠的「喵～」都是在找你說話，每一次你的回應都是在給牠安全感。

不要再覺得貓咪高冷不愛你啦，牠會在你面前揣著小爪子 、 偶爾走到你身邊蹭蹭你，還時不時地對你「喵喵」叫，都是牠能給你的最大的信任。想到每天到家，貓咪的叫聲，突然覺得甜蜜又幸福。原來每一次「喵～」，都是屬於鏟屎官和貓咪的小秘密～

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