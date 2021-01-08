心理測驗│一圖測你有何獨特氣質　看見它令人有衝動想照顧你

撰文：夏洛特
最後更新日期：
所謂「鹹魚青菜，各有所好」，想知自己有何獨特氣質吸引異性，不妨用以下心理測驗快速測測看。
👇👇👇圖中同時隱藏多種元素？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A. 男人的臉
B. 天鵝
C. 女人的臉
D. 雲朵
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+5
+5
+5
同場加映：日本熱傳心理測驗 一圖測出性格弱點
👇👇👇圖中同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）
A.兩棵樹
B.詭異的手
C.面向後方的女生
D.面向後方的男生
👇👇👇不準偷看👇👇👇
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+10
+10
+10
同場加映：10條問題測你內心純真指數 看你會否傻癡癡被騙
投身社會後，童心逐漸與我們遠去，不再容易獲得單純的快樂。(電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）
👇👇👇測你內心純真指數（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇
提示：每答一個「是」便得一分。
+6
+6
+6
不准偷看
↓
↓
↓
👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇
+8
+8
+8