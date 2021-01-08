心理測驗│一圖測你有何獨特氣質　看見它令人有衝動想照顧你

所謂「鹹魚青菜，各有所好」，想知自己有何獨特氣質吸引異性，不妨用以下心理測驗快速測測看。

👇👇👇圖中同時隱藏多種元素？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A. 男人的臉

B. 天鵝

C. 女人的臉

D. 雲朵

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+ 5 + 5 + 5

同場加映：日本熱傳心理測驗 一圖測出性格弱點

👇👇👇圖中同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇

請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.兩棵樹

B.詭異的手

C.面向後方的女生

D.面向後方的男生

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+ 10 + 10 + 10

同場加映：10條問題測你內心純真指數 看你會否傻癡癡被騙

投身社會後，童心逐漸與我們遠去，不再容易獲得單純的快樂。(電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

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提示：每答一個「是」便得一分。

+ 6 + 6 + 6

不准偷看

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