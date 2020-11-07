連登名畫命名大賽揭曉　冠軍《漏單》眾望所歸　得獎名單超貼地

連登討論區早前發起《第一屆名畫命名大賽》，引起巴絲打踴躍參與，前日（5日）終於舉行了文字版頒獎典禮，公布由網民一人一票投選出的十大作品，冠軍《漏單》可說是眾望所歸，「入嚟就係睇呢幅」。不少網民又盛讚各幅名畫經重新命名後變得超有港味，十分貼近香港民情。

連登討論區「第一屆名畫命名大賽」TOP10▼▼▼

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頒獎典禮當晚非常熱鬧，由於連登討論區發出多個帖文通知，不少連登仔入帖追到「直播」，紛紛留言為自己心儀之選打氣，對得獎結果亦不意外，大部分都是大熱跑出。而發起命名大賽的網民「蠶蟲師爺」，同樣是冠軍大贏家，不少網民都大讚「實至名歸」，而且頒獎典禮還提供自家設計獎狀和獎杯，令大家都感到驚喜，「樓主真係好有心」。

即刻睇埋其他參賽作品▼▼▼

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優異獎得獎名單可到連登討論區：【頒獎典禮】第一屆名畫命名大賽慢慢欣賞！

同場加映：烏克蘭廣告公司推爆笑「防疫名畫」▼▼▼

達文西的《最後的晚餐》，不見耶穌與12門徒聚餐，堅守社交距離。（LOOMA）

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同場加映！（香港01製圖）

創意題：如果教授跌落水，以你讀的學科可以做什麼？▼▼▼