【動物之森／動物森友會】起自家美術館冇難度　大量名畫任下載

任天堂大作《動物之森》近日風靡全球，玩家在遊戲中自由度高，既可設計衣服，更可裝飾無人島，連一眾時裝品牌亦大為關注。最近J. Paul Getty Museum都投入熱潮，特意開設名畫製作網站，讓玩家可加載於遊戲內用作擺設裝飾。只要數個步驟，就可以開設自家美術館做館長！

來自洛杉磯的Getty Museum最近於Twitter表示加入動森熱潮，為喜愛藝術的玩家們特意開設「Animal Crossing Art Generator」，在網站中有不少曠世名作，例如《蒙羅麗莎》、《鳶尾花》、《星空》等，部份亦是梵高的遺作。

玩家只要在電話下載「Nintendo Switch Online App」，再跟着以下步驟，即可在島上擺放名畫，加添文藝氣息。

睇圖有教學！

+ 7 + 6 + 5

1.開啟「Animal Crossing Art Generator」網站：https://experiments.getty.edu/ac-art-generator

2. 點選喜愛之畫作，或自行搜尋想要的作品。

3. 網站會自動產生QR code，玩家此時用電話開啟「Nintendo Switch Online App」。

4. 點選「Animal Corssing: New Horrizon」，後按「我的設計」。

5. 再按「讀取QR code」，掃瞄剛才的畫作QR code，後按保存。

6. 玩家在遊戲內的手機開啟「我的設計」。

7. 選取其中一空白的設計樣版後，按「＋」下載名畫，後再按一次空白樣板，選「覆蓋」。

8. 之後選下該樣板，再選「裝飾在這裡」，後選「畫架」，完成！

以下是部份畫作之QR Code！

+ 9 + 8 + 7

下載次數其實不限，除了以畫架展示，亦可掛在牆上，把大屋變成美術館一樣無難度。不少玩家的擺放方式更非常有心思，以下是參考例子：

+ 9 + 8 + 7

有忠實玩家稱，本來舊有的動森確實有美術館，但今次官方仍未公佈有關消息，但不少網民表示靠自己擺設亦可做到相同效果，又指希望Getty Museum能公開更多作品加載。



（Getty Museum）