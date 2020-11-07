擁1.9億元無講　27歲台男追女失敗從未戀愛　網民1句話突破盲點

【母胎單身／A0】高、富、師集於一身的男生，是每個女生夢寐以求的對象，退而求其次，身家豐厚的男子亦是不少女士們的目標，但富男卻又拍吸引拜金女，戀愛真是太難！有台灣網民最近在網上投稿，指其27歲男性朋友擁有1.9億新台幣（約5230萬港元）資產，但從未炫富，所以旁人都不知曉，而月入4.2萬新台幣(約1.15萬港元）的他至今仍「母胎單身」，雖然追求過不少女生，但往往被當成好朋友的「無害男」，他又擔心女方只貪圖錢財，所以一直不提自己身家。 帖文引來熱議，有網民更一語道破盲點，直指多更窮更低收入的男生都交到女友，但該男子心底是把追求失敗歸疚於金錢，認為他很可能個性差，又建議他「先花200萬整容成有害的男生就解決了」。

台男坐擁父親給他的1.9億台幣資產，卻擔心有人貪其錢財而接近他，故一直絕口不提自己身家。（VCG）

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樓主在facebook群組「靠北女友my girl」投稿，表示他的好朋友現年27歲，一直未交過女朋友，從事金融業及月入約4.2萬元，曾經追求多名女生卻都被拒絕，女方往往只當他是好朋友，「無害的男生」。不過，樓主指這名朋友其實擁有父親給他的1.9億元資產，但除了數名好友，其他人都不知其家底雄厚。

樓主稱其朋友只想「找一個單單純純他喜歡，同時對方也喜歡他的人」，擔心一旦對方知道自己身家，2人的感情便變得不太單純；過去也的確有一些追求他的女性，卻似乎「隱約知道他很有錢」，倒追了幾天便放棄。

有網民建議事主先拿出一筆錢去整容，認為他的問題不在於經濟能力。（《讀心神探》劇照）

知情的朋友普遍認為事主毋須刻意隱瞞，相信他透露自己的經濟能力，定能找到女朋友，於是求教網民，「在如此現實的台灣社會中，到底要用怎樣的方法取個中間值」，是否讓他的朋友繼續堅持找「只顧愛情不顧麵包」的女生。

許多網民看過帖文後留言，有人估計當事人應該是個性問題而未能得到女生垂青，又或是外型談吐上出事，笑言「樣子無害還是樣子抱歉，只是一線之差」、「看來這個人真的除了錢以外沒有其他優點」、「我只看到1億9千萬，其他的都不重要」。有人直指如果該男人認為是因為沒透露資產而追不到女生，其觀念根本是大錯，「許多人收入更低，還不是有女友？甚至不只一個」，認為男生心底是看重金錢。另有網民則指，現實社會中，外表與經濟能力都必須具備，建議男生「先花200萬整容成有害的男生就解決了」、「彭于晏就算負債1.9億，還是有很多人想做彭太太」、更有網民自薦稱：「可以幫我問他接不接受男生嗎？」

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