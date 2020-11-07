44歲包租婆頻上門　減租兼邀睇演唱會　31歲單身台男：有生理反應

「包租婆」可以苛刻代表，又可能是誘惑象徵。台灣1名自稱31歲的單身男網民，表示自己租住1房1廳的套房，遇上熱情的包租婆不斷送食物之餘又減租，甚至主動走到樓主家中訴說心事，更邀約他看演唱會。面對包租婆的熱情，樓主坦言感到混亂，甚自覺動了真情！不過，樓主對於雙方的年紀差距感到不安，又解釋動心的原因是曾2次對女方有生理反應，遂向網民求救。

台灣有單身男租客遇上熱情包租婆，多種行為令他感到混亂，甚至覺得對包租婆動了真情。 (電影《功夫》劇照)

今年31歲的單身男網民於facebook群組「爆廢公社」撰文向網民求救，表示自租屋後一直受到房東太太的熱情照顧，例如送食物，甚至主動減租等，與鄰居閒談才得悉只有自己才有這些「VIP待遇」。

房東太太之後更多次主動埋身，到樓主家中談心事，傾談下得知對方今年44歲、曾離婚，但子女甚少探望她而感到孤獨。後來她甚至邀請他看演唱會，種種行為令樓主日久生情，直言對房東太太動了真情，甚至有生理反應。

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網民看過樓主的故事，紛紛留言鼓勵把握真愛，「真情來了就去吧！包租公離你就差一步了」、「就如果覺得不錯，何必在乎年紀，只要不犯法，就只有你跟她是否相處合適，就日久生情，慢慢來」。

但亦有網民勸喻樓主先想清楚，「是我的話不喜歡就保持距離，喜歡就直接找機會問個清楚，選我正解。」、「你只是一時性衝動吧」、「如果大你20歲以上別考慮，因為真的可以當你媽媽……！如果你有喜歡就勇敢表白，機會失去了將永不再回來，祝福你」。

（facebook群組「爆廢公社」）

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