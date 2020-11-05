女網友夜市狂吃不AA制　台男疑被當「飯票」　一招試探秒被封鎖

與新相識的對象約會，用AA制夾錢結帳，不時引起網上熱烈討論。有台灣男網民日前在facebook分享，透過交友APP邀請了一名女大學生約會，但對方吃喝完畢後即閃人，費用亦全由他自己支付，因而質疑被當「飯票」，遂再邀約對方外出，打算用一個方法試探一下，結果秒被封鎖帳號，引來網上熱議。

台男透過交友APP邀請了一名女大學生約會，但對方在吃喝完畢後即閃人，費用亦全由他自己支付，因而懷疑被當「飯票」。（《浪漫的體質》劇照）

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該名男網民上周在fb群組「爆廢1公社」發文，指透過交友軟件結識一名大學妹子，並聊了很久，想盡辦法邀約她出來。本來兩人打算隨便吃吃和騎車到後山談心，但妹子卻說肚子餓，結果從夜市吃到尾，一吃就花了600多元台幣（約162港元），而且並沒有AA制，全由男方支付。妹子吃飽後則稱要乘捷運離開，樓主的談心行程立即告吹，不禁慨嘆：「我是不是遇到找飯票的妹子？人生好難」

不過樓主仍未死心，事隔4天他再次在群組發文，指自己主動再相約該妹子外出，但其間用一句說話就能試探對方是否當他「飯票」▼▼▼

帖文引起網民熱議，不少人都指終於明白樓主為何單身，「真的滿有實力」，直言兩人只是聊了幾天，「這種是一定經不起考驗」，亦有人批評女方只會認為樓主是「在演什麼東西的怪叔叔」。

AA制真的測試到女生真心程度？有台灣男網民為了尋找有數據支持的答案，決定用3個月時間，親身相約19名陌生女生出來吃飯，測試她們願意AA制的比例，結果讓人有驚喜！▼▼▼

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