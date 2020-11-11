外賣叫夏威夷Pizza　打開得「茄醬齋批」　1個原因證明店方無搞錯

【外送／外賣】叫外賣早已成為都巿人的日常，近日有台灣網友卻分享超爆笑的「悲慘」叫外賣經歷，事緣身處日本的樓主，日前點了1份「夏威夷披薩」外賣，詎料送來的卻是塗了茄醬的「齋批」，令他不禁懷疑是店方送錯食物。樓主致電店舖了解時，卻發現店方完全沒有問題，而是自己做了1個動作，結果付出「夏威夷披薩」的價格獲得1個「齊批」。

樓主想吃「夏威夷披薩」，但只收到塗了蕃茄醬的齊批。（PTT論壇圖片）

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網民在台灣PTT論壇以「[大哭] 我在日本點外送披薩」為題發文，表示因中午不知道要吃什麼，便隨手拿起手機訂了夏威夷口味的披薩，結果餐點送來卻大吃一驚，「上面除了塗番茄醬，任何配料都沒有！」。他還是吃了1塊，但隨即打去店舖詢問原因，結果讓網友大爆笑！

😋😋按圖點擊看樓主收到茄醬Pizza的原因👇👇👇

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網民得悉樓經歷，紛紛搞怪回應👇👇👇

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