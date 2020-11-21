台餓女外賣點餐遭強收膠袋費30元　網民大感不惑：是黃金塑膠袋？

外送點餐平台可以說是懶人最大救星，不過也衍生出一些麻煩問題，台灣近日有一名女子使用APP叫外送，卻碰到強制收「塑膠袋費用110元台幣（約30港元）」，讓她傻眼擷圖PO上網，引發網友直呼這是「鉑金塑膠袋」。

台灣一名女網友日前在Facebook社團「爆怨2公社」發文指出，她使用外送平台叫餐，不過沒想到結帳時，竟然強制要收塑膠袋費用110元台幣，讓她傻眼「是黃金用的嗎？」

外送餐點塑膠袋竟要110元台幣，讓女子傻眼。（Facebook@爆怨2公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

👇👇👇同場加映：台媽派2小女兒下樓取貨 外賣員一個無心小舉動超暖心👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

不過因為當下她實在太餓，還是硬著頭皮下單，不料餐點到了卻沒有附袋子，打去店家問，對方也不清楚，認為應該是外送平台的問題，於是原PO馬上向外送客服反映，等了一天卻遲遲得不到回應，氣的她直呼「等到回覆大概要多久？3年嗎？」

貼文一出，底下網友留言紛紛表示，「這是一隻蝦一個袋子的概念嗎？」、「好扯喔，一定要退110啊」、「我想看110的塑膠袋」、「搞不好都在蝦肚裡」、「扯爆，鉑金塑膠袋」、「黃金塑膠袋」、「我以為，遇到有問題的訂單，是該回報，而不是按付款」；也有網友建議她，「找線上客服處理，不然等他回信至少3天了」。

同場加映：發現外賣員係前男友，故事神展開▼▼▼

【愛情心理#外賣員係前男友】一名台女半夜用外送App叫宵夜時，竟看到一個超熟悉的名字，正猶豫外賣員是否前男友，令她非常忐忑，「如果是他，我一定要拿了趕快甩門」。詎料緣份擋也擋不住，她一開門就見到前男友站在面前，兩人尷尬對望30秒，最後男方一個舉動，網民紛紛認為台女「賺到了！」（01製圖）

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

米奇在黏鼠板「痛苦掙扎」怎處理？ 這招人道搞定

客人用「餐廳湯匙」餵萌犬 網怒罵：太噁心

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】