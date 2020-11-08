《鬼滅之刃》未睇無話題？　「鬼滅騷擾」成壓力　非粉絲出招反擊

【《鬼滅之刃》／禰豆子／鬼殺隊／炭治郎／我妻善逸／嘴平伊之助】動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本破盡紀錄，風潮席捲至中港台，電影將於本月12日於香港上映，首日場次直迫300場，堪與荷里活大片同級。《鬼滅》在日本大收旺場後成為社會現象，甚至在形成所謂「鬼滅騷擾」，令未看電影，或者不喜《鬼滅》的人深感壓力，遂有人在職場以「『鬼滅之刃騷擾』防止規程」反擊，令《鬼滅》喜惡者展開攻防戰。

《鬼滅之刃》在日本破盡紀錄，有人極之喜歡，也有人感厭惡。（《鬼滅之刃》動畫截圖）

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最近日本的電視節目《Good Luck!》（《グッとラック！》）以《鬼滅之刃》作話題，提出多民眾正受「鬼滅騷擾」（キメハラ）現象困擾。節目指出所謂「鬼滅騷擾」可分成3種形式，主要方式分別是：

1.「你居然還沒有看過《鬼滅》啊！」然後催促你趕快去看的強迫行為

2.「竟然會有人不喜歡《鬼滅》！」任意否定別人的品味

3.社會壓力之下，漸漸形成了「不能夠說《鬼滅》很無聊」的氛圍