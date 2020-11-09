港媽任兒子打人搶玩設施　被勸反發惡爆粗　事主嘆：超越怪獸家長

禮貌品行要自小培養，大人更應以身作則。有港媽日前帶3歲兒子到公園遊玩，遇到另一小朋友「打尖」爭設施，甚至出手出腳，但小朋友的媽媽不但沒有勸阻，反而不停以粗口辱罵該港媽，更將怒火遷至港媽的兒子，大喝「走開啊」、「冇人想同你玩啊」，令港媽非常無奈，慨嘆對方「已經超越咗怪獸家長」。

樓主稱兒子被另一小朋友打，惟小朋友的媽媽卻反過來指責她。（《親親我好媽》劇照）

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港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，分享首次在公園與其他媽媽口角的經歷，表示日前當3歲兒子正在玩某項設施時，突然有另一年約5至6歲的小朋友沒有排隊上前爭位，由於小朋友搶東西很平常，她原本沒有不滿，但小朋友媽媽的舉動卻令她驚訝！

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樓主憶述，對方聽後立即發惡，大罵她「無禮貌呀、八婆呀、唔識教仔呀」，而她則不希望在兒子面前潑婦罵街，故一直保持冷靜，指「係你個仔唔守規矩先喎」，可惜對方仍然罵不停。樓主稱爭執期間，向對方表示看到兒子被小朋友拍打，對方即粗口橫飛，「呢個八婆屈X我個仔呀」、「你老X呀」，又開始罵樓主兒子。樓主在擔心兒子被嚇倒之際，兒子卻非常冷靜地說：「姨姨，你唔好咁大聲講嘢啦。」

樓主直指遇到比「怪獸家長」更可怕的媽媽。（《親親我好媽》劇照.）

雙方擾攘了一會，樓主指對方兩母子終於離開，不過在聽到她兒子一句「媽媽，頭先哥哥踢我隻腳」後，該個媽媽再次破口大罵，指責她教小孩說謊，並對自己兒子說：「你放心！媽媽信你一定冇做過！」。樓主大感無奈，形容對方「真心癲」，「已經超越咗怪獸家長」，認為她過於溺愛兒子，笑言「呢單嘢完美演繹『他只是個孩子呀』」。

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