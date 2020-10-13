港媽放狗任由女兒亂射龜　街坊憂含清潔劑污染池塘　網民批冇家教

很多人外出放狗，都會帶同水樽等用品，在愛犬大小二便後稍作清理，但有美孚街坊近日目擊到，區內有女童竟拿着用來沖洗狗尿的水樽，向公園池塘中的龜隻射水，在旁疑為媽媽的女士未有理會。拍片者在Facebook上傳影片，查問水樽內會否注入含其他物質的清潔劑，擔心會污染池塘及毒害龜隻。

有女童竟拿着用來沖洗狗尿的水樽，向公園池塘中的龜隻射水，在旁疑為媽媽的女士未有理會。(FB「Mei Foo美孚」圖片)

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該居民日前在facebook群組「Mei Foo美孚」發文並上傳短片，只見有名女童手持水樽，挨近公園的池塘圍欄，並追着池中的龜射水，短短20秒內「發射」了7、8次。另一邊廂則有2名女士和一名男童，一位坐在長石椅上進食及按手機，另一人牽着2隻寵物犬，相信是與女童一起，但對於她的行為未有制止。樓主在帖文問道「清洗狗狗尿個支嘢，入面有清潔劑嗎？」樓主又呼籲大家要愛惜烏龜及愛護美孚的社區環境。

短片引起網民關注，有人稱有些狗主會在水樽加入闢味的物質，如白醋、環保酵素、漂白水及寵物專用清潔劑等，擔心會污染池塘水質，甚至對龜隻有損害。亦有網民認為即使水樽內的只是清水，追着烏龜攻擊的行為都是愛心欠奉，「當龜池係垃圾池咁倒水落去玩」，家長還一副懶理模樣，批評「家教好極有限」。

同場加映：媽媽一招顯好家教👍